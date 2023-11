Actor de Netflix fue maniatado y asesinado a machetazos en Colombia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El cine colombiano se encuentra de luto luego de la muerte violenta del actor Kevin Andrés Muñoz, quien apareciera muerto, atado de manos y pies, en el sector de La Playita en Tuluá.

Por: Diario Occidente

Como se recordará, Muñoz, había participado como actor en la película “Lavaperros”, la cual fue rodada en el municipio de Tuluá y era dirigida por el caleño Carlos Moreno en el 2020.

El joven, de 23 años, había nacido en Sevilla, Valle, y era considerado uno de los jóvenes talentos de la Ciudad Corazón del Valle, ya que además de ser actor, era cantante.

??BREAKING: Netflix actor, 23, found tortured to death with his hands and feet tied up.

Kevin Andrés Muñoz Tovar, who was known for starring in Lavaperros was found dead with his hands and feet tied and several brutal wounds caused by a machete attack in a suspected robbery. pic.twitter.com/pTz88JLxmy

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) November 23, 2023