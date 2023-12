Alicia Machado rompió en llanto al hablar con Miss Nepal: Significas muchas cosas para mí (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Alicia Machado, Miss Universo 1996, vivió un emocionante momento al encontrarse con Jane Dipika Garret, la Miss Nepal que participó este año en el principal concurso de belleza y rompió estereotipos por su peso.

Por La Vibra

La actriz venezolana elogió a la modelo plus por su historia y sobre todo por la seguridad que demostró en El Salvador, país en el que se celebró el certamen hace unos días.

La emoción de la ex reina de belleza se debió a las críticas que ella enfrentó porque aumentó de peso poco después de haber ganado la corona y el dueño de la franquicia en aquel entonces, Donald Trump, la hizo ejercitarse frente a periodistas.

“El bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad. Con 18 años, quizás en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona (Trump) al exponerme, al ridiculizarme, humillarme de la forma como lo hizo durante meses, que me costar a mi recuperar mi autoestima que quedó por el suelo, sino que yo tuve desgraciadamente consecuencias psicológicas devastadoras para mí. Tuve además bulimia, anorexia, desórdenes alimenticios, en algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años. Tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que podía participar”, indicó.

Jane Dipika Garret coincidió con la artista en lo difícil que fue enfrentar críticas por su talla, algo que también la llevó a la idea de quitarse la vida.