El extraño tiro durante un partido de billar que causó asombro entre los fanáticos (Video)

La Copa Mosconi de billar pool que se llevó a cabo en el Gran Salón del Alexandra Palace de Londres, dejó una jugada que sorprendió tanto al relator del evento como a los fanáticos que estaban presentes en el recinto y los usuarios que seguían el torneo desde las redes sociales.

El español David Alcaide protagonizó un tiro que sólo puede salir “entre diez millones” durante su partido contra el estadounidense Shane Wolford. Así lo definió el comentarista del encuentro, que al mismo tiempo describió como la bola, “parece comenzar a hundirse bajo tierra y luego vuelve a asomar la cabeza”.

Por Infobae

La reacción de un niño presente en el escenario reflejó la de todo el público, que no podía entender lo que había sucedido cuando Alcaide se dispuso a golpear la bola 7 en un tiro que parecía relativamente sencillo.

Sin embargo, el miembro del equipo europeo vio como la oportunidad de convertir el tiro se desvanecía después de contemplar cómo la bola entraba y salía de la abertura. Desde la cámara aérea se pudo ver el momento exacto en el que la bola marrón golpeó con otra que ya se encontraba dentro de la tronera, lo que hizo que salga disparada nuevamente hacia el paño ante un grito de asombro al unísono del público.

“Salió directamente de la tronera. Eso es absolútamente increíble. Es posible que vean algo así en uno de cada diez millones de disparos”, afirmó el relator del partido, totalmente en shock.

HOW HAS THAT NOT GONE IN!? ?

David Alcaide hits a one in a million shot… ?@Duelbits #MosconiCup pic.twitter.com/q9WoY7rnXf

— Matchroom Pool (@MatchroomPool) December 9, 2023