Raúl Ochoa Cuenca: El hambre II

¿ Leíste que el venezolano consume, en promedio, 17,9 gramos de proteína al día, cuando el mínimo requerido es de 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal o sea 90 ?, no le pares a eso, porque hoy lo primordial, lo importante es que el Esequibo es nuestro. Si, lo repito, que quede bien claro el Esequibo es nuestro. ¿ Y el hambre mi comandante supremo ? Eso lo vemos después, lo importante es que toda Venezuela incluyendo a la oposición está hablando todo el día de que el Esequibo es nuestro y que tenemos que defenderlo. No me podrás negar que soy un gran estratega y entre gallos y medianoche les metí medio chuzo y a uno lo tengo preso y a los otros los andamos buscando. Gracias presidente Irfann, gracias comandante Raul.

Este trabajo sobre el hambre, ese terrible flagelo que se cierne inexorablemente sobre Venezuela, es el mismo que me inspiró hace dos años para escribir este trabajo que en buena parte hoy les propongo distinguidos amigos. En estos dos años, nada ha cambiado para mejor, todo va hacia realidades de una inédita situación y de la cual dos años atrás, por inedita, pensamos que era como los violentos temporales tropicales a los cuales la madre natura nos tiene acostumbrados, en las costas caribeñas, que esta hecatombe llamada hambre-profunda también pasaría y que todo retornaria a la vida y que para auto consentirnos la llamamos “normal”.

Nuestro cerebro en automático pasaba a modo Venezuela es rica, muy rica, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos oro, tenemos minerales, podemos exportar electricidad a Brasil y a Colombia y exportamos, ya hasta perdí la cuenta, miles y miles de barriles de petróleo al día, por eso, por estas razones que nosotros, el pueblo del Comandante Eterno, estamos seguros que este temporal pronto va a amainar y todo volverá a ser como antes. Bueno de hecho ayer super bigote nos dijo que perdonaramos, pero que todo era culpa de los gringos porque esos desgraciados y que le habían cogido el numerito, pero tranquilos que ya encendió el motor Venezuela potencia y como hemos venido anunciando Venezuela se arregló.

Mentiras, solo mentiras como la canción de Lupita D’Alessio.

Por lo que, apreciados lectores, pasemos a constatar que en los dos últimos años de muy mal, hemos pasado a extremadamente mal, porque además este grupo de personas, que convirtieron la Tesorería del Estado en su principal despacho u oficina, han logrado que este pueblo desvíe su atención y olvide que se alimenta a fuerza de spaghetti y salsa mayonesa y pase el día pensando en que el Esequibo es nuestro y olvidado que hemos entregado, no sabemos bajo qué modalidad, 140.000 hectáreas de la Venezuela fronteriza, ni tampoco sabemos a quién, ni cuándo ocurrió. Lo único que sabemos es que en las alcaldías del municipio Perijá, situadas en la frontera con Colombia, que quienes entregan la partida de nacimiento de los nuevos venezolanos son unas personas con un fusil ruso terciado por la espalda y con una insignia en la manga del uniforme color caqui, en la que se lee ELN.

Pero el Esequibo es nuestro: General, envie unos batallones de milicianos y de los rangers criollos, los de las fuerzas especiales allá a ver si al presidente Irfan se le ocurre medio pisar suelo esequibo, del Esequibo patrio. Solo mentiras, un vulgar coup de theatre.

El hambre en Venezuela

¿ Qué es el hambre ? Propongo comenzar leyendo lo que nos dice la Real Academia de la lengua española y la cual expresa dos conceptos distintos.

1. f. Ganas (deseo) y necesidad de comer. Cuando se refiere a la necesidad individual f. Escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada, cuando se refiere a esta necesidad en forma colectiva.

Ahora distinguidos lectores veamos qué nos dice la FAO, Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas como definición de ese vocablo:

“El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable”.

Venezuela pasó de ser uno de los seis países con mejor desempeño en materia de seguridad alimentaria -durante el período 2009-2011-, a ser el segundo con peor desempeño -después de Haití-, en el período 2019-2021 con una cifra de 22,9% de Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS). Esto quiere decir que al menos 6,5 millones de venezolanos han padecido hambre entre 2019 y 2021. Esa cifra representó casi la cuarta parte de la registrada en toda Sudamérica.

Conforme a las pautas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) sobre este indicador, Venezuela presenta un nivel de hambre crónica, no solo por la magnitud del IPS, sino por su deterioro en los últimos años, siendo esto consecuencia de la pérdida del ingreso de los ciudadanos, que no alcanza para adquirir los alimentos necesarios para cubrir las necesidades calóricas mínimas para subsistir. Y es que, una caída acumulada del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) -en los últimos 8 años-, y la reducción de más del 95% del valor nominal del salario mínimo nacional, junto a las medidas tomadas por el gobierno de Maduro en materia salarial e impositiva, han destituido el poder de compra del salario, haciendo mucho más difícil el acceso a los alimentos para las personas más pobres.

Además, de acuerdo a las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), Venezuela cerró 2022 con una inflación de 305,7%. Mientras, y siempre utilizando los datos de este organismo (OVF) para octubre de 2023 la tasa de inflación mensual registró un ligero aumento para situarse en 6,7%, respecto al 6% del mes anterior. Por su parte las tasas de inflación acumulada y anualizada alcanzaron a 176,7% y 362%, respectivamente. (6 nov 2023)

Según datos oficiales, más de 100.000 venezolanos cruzaron Darién en el primer semestre de 2023, casi la mitad del total de migrantes que usaron esta ruta. También destaca el número de haitianos (cerca de 33.000), ecuatorianos (más de 25.000) y chinos (más de 8.500). Es importante mencionar que las autoridades panameñas calculan que al final de este año el total de venezolanos que habran cruzado la selva será superior a los 250.000 seres humanos en desesperada situación: casi de vida o muerte.

Venezuela encabeza la tasa de hambre más alta de Sudamérica con el 22,9%, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ante la falta de cifras oficiales, (ha sido solo este año 2023, que BCV ha ofrecido algunas cifras,solo aquellas que consideran que menos demostrativas del desastre de la administración) las organizaciones no gubernamentales siguen el rastro de la crisis alimentaria en el país caribeño.

La Fundación Bengoa estima que 800 mil niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición y la organización Cáritas calcula que la desnutrición crónica supera el 30% en las zonas más pobres. La última edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, conocida como Encovi, concluyó que el venezolano consume, en promedio, 17,9 gramos de proteína al día, cuando el mínimo requerido es de 81 gramos.Esto fue para el cierre del año 2022. Tanto las FAO como otras organizaciones internacionales de la ONU, como varias ONG, las cuales con grandes riesgos de incolumidad personal trabajan en zonas marginales. La Cáritas diocesana teme que al cierre de este año, las cifras pueden ser aún peores de lo visto en el pasado año 2022. https://www.france24.com/es/programas/enlace/20230708-

Según la organización americana de negocios e informaciones Bloomberg Lines, el bajo poder adquisitivo en el país venezolan que experimentó un incipiente repunte económico el año pasado, ha afectado la alimentación de los habitantes, a riesgo de patologías como obesidad y retardo en el crecimiento https://www.bloomberglinea.com/2023/03/29/la-dieta-desequilibrada

La respuesta la encontramos en la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, y según lo establecido desde esa organización, deben consumirse diariamente entre 0,8 gramos y 1.2 gramo de proteína por cada kilogramo de peso para una persona adulta sana, dicho en otras palabras unos 81 gramos de proteínas diariamente.

Ahora veamos y siempre según la Organización Mundial de la Salud, cuantas proteinas debe consumir la población infantil y es aquí cuando la situación se convierte en una especie de oscuro túnel con tantas curvas que es imposible de no pensar el futuro poco promitente para esos pobres venezolanos, hijos del 94 % de los habitantes de la tierra de Gallegos, de Rómulo, de Jovito y de Luis Herrera. La OMS y el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Medicina Food and Nutrition Board recomiendan un consumo de 1,6 g/día de proteínas o 20 g/día en los bebés de entre 6 y 12 meses de edad.

Bueno desafortunadamente, y gracias a un puñado de aspirantes a titiriteros, ignorando que ese sitial ya estaba ocupado por el mayor manipulador contemporáneo universal, si ese que se llamó en su perversa vida Fidel Castro y a un pueblo manso y crédulo en el 1999 se inició esta hecatombe que ha traído como consecuencia la caótica generalizada situación social en la que Venezuela se encuentra sin salva vida y hundiéndose rápidamente en lo que parece que sean las profundas aguas de un desconocido océano y sin tierra firme a la vista.

Entonces veamos la situación donde se encuentra el 80 % de la población venezolana, ya que el restante 20 % es lo que se conoce como la gente de Miraflores y de los bodegones propiedad de narco lavadores, rufianes bolichicos, enchufados y en general ladrones y cleptomanos y esos, ah esos están en el lado opuesto de esta realidad. Ese es el componente social del cual Maduro alardea cuando afirma que en Venezuela se está produciendo un proceso de transformación de la economía venezolana. Si claro en las Mercedes y en Fuerte Tiuna.

Este 20 % de la población es un segmento el cual vive alrededor de los centros de poder caraqueños. Es el pueblo de los restaurantes del Este, es el pueblo de los Ferraris, de los Lamborghinis y de los Corvettes estacionados en el frente de esos restaurantes, donde se cocinan además de las chuletitas de cordero importadas de Nueva Zelandia, todos los guisos que empobrecen mas y mas y dia tras dia a nuestro restante 80 % del pueblo de Bolívar.

No tengo de otra, no obstante mi tristeza que presentar en este breve trabajo, dos diferentes segmentos, los cuales representan exactamente lo contrario en una misma realidad. En primer lugar es un cuadro que publica la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, trabajo este firmado por los Drs J.M Villares Y M.J Galliano, Médicos jefes del servicio de Pediatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid, por el cual nos informa la necesaria alimentación de los niños, independientemente si son brasileños, chinos, africanos, del planeta Marte o de la Luna, son niños que necesitan para su desarrollo integral ese consumo energético. Aquí sin problemas y sin ninguna duda están representados los hijos y nietos de ese 20 % de la población. (La de Miraflores y los bodegones)

En un segundo segmento podremos observar, con tristeza nuestra realidad. Son los valores a la inversa. De la Venezuela próspera a la Venezuela, y lo cual con dolor se piensa y con amargura se escribe, es la Venezuela actual, a la cual coloquialmente llamamos un país “muerto de hambre”.

Según la Dra Susana Raffalli, nutricionista y especialista en seguridad alimentaria que labora para Cáritas de Venezuela, en nuestro país hay niños que llegan a los 2 años y no han probado un pedacito de pollo o carne. Entonces, el consumo de proteínas de alto valor biológico, que son las carnes animales, ha bajado mucho. La que más nos preocupa es la carne roja, porque no sólo es fuente de proteínas, sino de hierro, y eso explica los altísimos niveles de anemia. Se calcula que los niños subalimentados y con una carencia de consumo de proteínas puede situarse en entre el 30 % y el 35 % de la población infantil en general.

La mitad, cifras conservadoras, de la población infantil que ha llegado en los últimos tres años como refugiados a los países andinos las autoridades sanitarias y de asistencia han denunciado que se encuentra sub alimentada y con una exasperante falta de elementos energéticos, lo que podría acarrear retardo mental manifestada más profundamente en los años de la pubertad y preadolescencia.

Apreciados lectores, antes de continuar la lectura del artículo les ruego que vean este video que tiene como duración 46 segundos: https://www.youtube.com/watch?v=nbx3eojCVx8.

29 de septiembre del año 2020.

Venezuela es considerada como una nación como coloquialmente se denomina muerta de hambre. La respuesta la tenemos en los números. Los italianos tienen un dicho que se adapta a esta situación: Los números no son una opinión. Según el último estudio realizado por la Universidad Católica Andres Bello de Caracas, estos números han empeorado en los últimos 2 años. La organización humanitaria británica Oxfam publicó una angustiosa nota de alerta sobre “el virus del hambre”, en la que Venezuela figura como uno de los diez principales “puntos críticos”. La titula “Hambre en Venezuela: los alarmantes niveles de desnutrición entre los niños venezolanos que se agravan por la pandemia. Incluso antes de la pandemia, más de la mitad de la gente con hambre en América Latina ya estaba viviendo en Venezuela”, recordó Oxfam. (BBC Mundo 15 de julio del 2020).

En la presentación de la encuesta Encovi 2020, durante el año 2021 el investigador y profesor de la UCAB, Luis Pedro España, explicó que el crecimiento de la pobreza ya ha llegado “a lo que podría ser el techo” de 94.5% y dudó de que esta vaya a crecer más. BBC News 30 sep 2021.

¿Qué características antropológicas tendrá nuestra población dentro de unos 15 años ? si hoy nuestros infantes solo consumen el 17 % de las proteínas y valores energéticos con un déficit del 83% de los requerido ?

La formación del cerebro y todas las capacidades cognitivas se forman durante los primeros años de vida, por lo tanto el nuevo venezolano tendrá peso y estatura fuera de los valores normales y serán, se calcula que un 20 % más pequeños de estatura, que sus iguales desarrollados en países donde su dieta sea equilibrada y adaptada a sus necesidades.

Pero lo más angustiante que esta realidad, para esta fecha, final del año 2023, esta realidad ha cambiado bajo dos factores, uno hay más hambre y mayor desnutrición y el gobierno de Maduro y sus colaboradores han sido muy eficientes al utilizar todos los subterfugios imaginables para decirle al mundo que Venezuela, sino se arregló, se está arreglando.

Pero no solo seremos más pequeños de estatura y más débiles físicamente, y aquí es aún más grave la cosa, intelectualmente tendrán varios niveles por debajo de los jóvenes de sus mismas generaciones. Agreguemos que es muy probable que será una población compuesta por la mayoría, no obstante esa juventud, con enfermedades típicas de la tercera edad, a saber, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, enfermedades renales y del corazón y evidentemente reducida capacidad de concentración. Dicho más simplemente, los hijos de ese 80 y dale % de la población que está en situación de hambre profunda serán menos inteligentes, ya que sus cerebros serán más pequeños que lo normal “debido al reducido crecimiento dendrítico, la reducida mielinización y la producción de menos glía, células de apoyo en el cerebro que siguen formándose después del nacimiento y son responsables de producir mielina”. Y para confirmar esta realidad, el editor del portal costadelsolfm.com, Fran Tovar, en una nota que refleja el drama al que hemos hecho alusion y que nos crea inmensa preocupación, informa que recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello publicó un estudio sobre el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes. En el informe se entrevistaron a más de 23.000 menores y se determinó que el promedio en habilidad numérica fue de 7,53 puntos sobre 20, mientras que en habilidad verbal apenas llega a 9. Lo aquí escrito 10 líneas anteriores, desgraciadamente, en la Venezuela del socialismo del siglo XXI ya es una realidad.

La población, elemento fundamental en el reconocimiento de los países como nación soberana, en Venezuela está desapareciendo por dos vías, por la diáspora y por la hambruna. Este tema será tratado en una próxima entrega.

Si, el Esequibo es importante y es nuestro, no obstante me permito llamar la atención del peligro, especialmente en estos decisivos momentos para el futuro de la República de no caer en trampas tendidas por personas inescrupulosas y capaces de cualquier atrocidad, incluyendo el conducir a un noble pueblo, pero excesivamente naif, como carne de cañón a conflictos y confrontaciones, los cuales tendrían como único y real objetivo, el poder permanecer al frente de la Tesorería de la República de Venezuela, para continuar así adelantando sus inconfesables y malolientes objetivos.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 9 de enero de 2022. Revisado el 10 de diciembre del año 2023.