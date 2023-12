“Ha sido una situación arbitraria, mi esposo no es político”, advierte María Eugenia Abad, esposa de Roberto Abdul-Hadi

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El activista venezolano fue presentado a escondidas ante un tribunal de terrorismo el pasado viernes, dentro de la temible cárcel “El Helicoide” sede del Sebin

María Eugenia Abad, esposa de Roberto Abdul-Hadi, habló sobre la detención del presidente de la asociación civil Súmate, el pasado 6 de diciembre en Venezuela, “estamos todos angustiados, más en estas fechas. Ha sido una situación totalmente arbitraria, mi esposo no es político, no milita en ningún partido. Es un técnico, un ingeniero que ha trabajado toda su vida por el país, que ama Venezuela con todo y estamos todos consternados”.

Por NTN24

Además, acotó que no lo han podido ver, ni constatar su integridad física, y desean que la situación se aclare para que lo puedan volver a tener en casa pronto.

La mujer contó que “cuando recibí la llamada del defensor público 110, que fue el que le asignaron, él me dijo: no se preocupe, él está aquí y ya se hizo la audiencia y me asignaron el caso a mí”.

María Eugenia también puntualizó que“dudo que haya alguien que quiera más a Venezuela que Roberto”.

Además, le envió un mensaje al régimen de Venezuela pidiéndole que “por favor entiendan que él no tiene nada que ver, es absolutamente absurdo de lo que lo están acusando (…) es un hombre trabajador, honesto, que ama su país, que quiere que vivamos en armonía y que es un hombre ejemplar. Que por favor entiendan que no tiene nada que ver y que no hay un punto negro en su historial en ninguna de esas causas que son absurdas relacionadas con él”.