La razón por la que el elenco de “Friends” no quiso reunirse en los Emmy para homenajear a Matthew Perry

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2024 fue el segmento “In Memoriam”, que honrado el legado de los profesionales de la industria fallecidos en el último año. Entre ellos, Matthew Perry, el actor que encarnó al personaje Chandler Bing en la icónica serie “Friends”, fue homenajeado mientras sonaba de fondo el himno de la sitcom, I’ll Be There for You, y la ovación del público asistente. Fue imposible no emocionarse.

Por Infobae

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Sin embargo, los grandes ausentes de la noche fueron los ex compañeros de elenco de Perry: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, quienes optaron por no asistir a la premiación de este lunes. Todo indica que el reparto, que ya había señalado que Matthew era “familia” para ellos, aun sigue llorando la muerte del actor, que fue encontrado sin vida en su casa a fines del pasado octubre.

Los productores de los Emmy, Jesse Collins y Jeannae Rouzan-Clay, abordaron el tema. “Ya habíamos hablado de ello”, reveló Collins a The Hollywood Reporter. “Pero me imagino que, por su parte, están de luto por alguien que todavía estaba muy cerca de ellos. No puedo hablar por ellos, pero todos tenemos que respetar que eran su propia familia”, explicó.

Y es que, casi tres meses después, si muchos de los fanáticos han manifestado en redes que aún les cuesta el repentino fallecimiento de Perry a sus 54 años, los protagonistas de Friends lo viven en carne propia. Rouzan-Clay aseguró que la tragedia “aún está muy fresca para ellos”, a lo que Collins añadió que “probablemente fue demasiado pronto”

Durante el sentido homenaje anual “In Memoriam” de la ceremonia, fueron recordadas y despedidas las 44 estrellas de la televisión fallecidas desde fines del 2022 hasta lo largo del 2023, como Len Goodman, Andre Braugher, Barbara Walters, Suzanne Somers, entre otros; al son de la nostálgica canción See You Again, interpretada por Charlie Puth en vivo.

Instantes antes de que la fotografía de Perry fuera presentada al final del memorial, la estrella del pop pasó de cantar See You Again al tema de Friends, I’ll Be There for You de The Rembrandts. La emocionante transición musical hizo vibrar a los espectadores, que en redes sociales destacaron y compartieron el momento como uno de los mejores de los Emmys.

Para leer la nota completa, aquí