Fiscal Francisco Barbosa le responde a Gustavo Petro por llamarlo “sedicioso”

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en diálogo con SEMANA, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo este sábado que estaba ejerciendo una “sedición” desde su cargo.

“Ahora nos quieren echar otra vez, lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí”, dijo Petro. Y añadió: “A mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”.

Barbosa respondió: “Es una amenaza directa del presidente no solo contra el fiscal, sino contra la Fiscalía y la justicia en Colombia. Es un irrespeto a la rama judicial. Estamos frente a un presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y, entonces, nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de la presunta financiación ilegal de su campaña. Debo decir que el presidente no pudo beneficiar a los narcotraficantes durante mi administración, ya que nos negamos a levantar las órdenes de captura de narcos pedidos en extradición. Tampoco pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Al presidente se le salió el país de las manos. La inseguridad está desbordada”, señaló Barbosa.

El fiscal dijo que “es fundamental que el país y la comunidad internacional estén alertas porque se está anticipando una ruptura del orden constitucional en Colombia, y una persecución como la hemos visto contra funcionarios en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

Barbosa aseguró que “el presidente está desviando la atención”. “Por ejemplo, en ningún momento, la Fiscalía lo investiga a él. Esa labor le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. También es importante señalar que la Fiscalía no encarcela a nadie. Son los jueces quienes toman las decisiones frente a la privación de la libertad. Es absolutamente irracional que Petro ataque a las instituciones y al fiscal general por sus dificultades judiciales, institucionales y personales. La Fiscalía solo ha hecho lo que la Constitución y la ley le ordenan”.

