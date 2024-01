La temporada de impuestos 2023 comienza: ocho cosas que hacer antes de presentar la declaración en EEUU

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

A partir de este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales de 2023.

Por CNN

Presentar la declaración de impuestos es una tarea que quizás no te guste, pero que no puedes ignorar, al menos no sin una multa potencialmente considerable.

Aquí hay ocho cosas que pueden hacer que la experiencia de preparar y presentar tus impuestos sea lo más fácil, eficiente y económica posible.

1. Conoce tus plazos

A menos que solicites una prórroga automática de seis meses, la fecha límite para presentar la declaración para la mayoría de la gente es el 15 de abril. E incluso si obtienes una prórroga, el 15 de abril es el día en que debes pagar los impuestos restantes que debes para 2023, incluso si no presentas la declaración antes de esa fecha. De lo contrario, puedes enfrentarte a una multa por pago tardío, con intereses.

Los declarantes de impuestos en Maine y Massachusetts, sin embargo, tienen hasta el 17 de abril para presentar y pagar, debido a la celebración en esos estados del Día de los Patriotas y el Día de la Emancipación.

Si vives o tienes un negocio en una zona declarada de catástrofe por el Gobierno federal, es probable que el IRS haya ampliado el plazo para que presentes y pagues. Aquí está la lista de lugares donde la ayuda fiscal está disponible.

2. Saca tu declaración del año pasado

Tu declaración de impuestos de 2022 te dará un buen punto de partida para averiguar qué documentos necesitas tener a mano para rellenar la declaración de este año, dijo Tom O’Saben, director de Contenido Fiscal y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales Fiscales.

Este es especialmente el caso si, como mucha gente, dijiste a todos los que mantienen sus registros financieros (por ejemplo, empleadores, bancos, corredurías, aseguradoras, entre otros) que no te enviaran documentos en papel.

Tienes que volver a todas esas fuentes en línea para ver qué formularios de impuestos 2023 crearon para ti y presentaron ante el IRS. Lo mismo si el año pasado cobraste un subsidio de desempleo o tuviste algún otro pago puntual potencialmente imponible.

“Decimos que no queremos documentos en papel. Pero eso no significa que un documento no exista”, dijo O’Saben.

3. Evalúa qué grandes cambios, si los hay, se produjeron en tu vida en 2023

Si te casaste o divorciaste, tuviste un bebé, enviudaste, vendiste una casa u otra gran inversión, comenzaste a recibir el Seguro Social, te mudaste a un nuevo estado o experimentaste cualquier otra transición importante en tu vida el año pasado, eso puede cambiar tu obligación tributaria (o reembolso) de lo que era en tu declaración de 2022.

Si nada importante cambió para ti, pero encuentras que tienes una diferencia muy grande en tu obligación tributaria o reembolso cuando llenes tu declaración, revisa tus cálculos.

“Las leyes fiscales no son dramáticamente diferentes este año que el año pasado. [Así que] puede ser un simple error de introducción de datos”, dijo O’Saben.

4. ¿Tienes un pequeño negocio o una actividad secundaria? Comprueba si recibiste un 1099-K de una aplicación de pago

Si te pagaron a través de apps de pago de terceros como Venmo por trabajos paralelos o un pequeño negocio, comprueba tu cuenta online para ver si la compañía te emitió un 1099-K.

El IRS volvió a retrasar la aplicación de la norma que obliga a los proveedores de pagos a terceros a proporcionar el formulario 1099-K para las transacciones comerciales que en total superen los US$ 600 al año. Sin embargo, algunos estados ya exigen que se emitan los formularios cuando las transacciones superan ese umbral, dijo O’Saben.

