Según Diosdado, “no es por miedo” que el chavismo no se mide en las urnas con María Corina (Video)

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

Según comentó este miércoles en su show televisivo Diosdado Cabello, “no es por miedo” que el chavismo no se mide en las urnas con la candidata unitaria de Venezuela, María Corina Machado.

Cabello admitió que sus críticos le preguntan “¿cuál es el miedo, por qué no se miden con ella?”, pero, en su opinión, “esto no es un tema de miedo, esto no es un tema de miedo, esto no es un tema de miedo”.

Cabello insistió en que “esa señora cometió delitos gravísimos contra el país, muy graves”, aunque no mencionó ni uno solo de los supuestos cargos, ni tampoco explicó la razón por la que nunca han judicializado a la líder opositora.

“Nosotros no le tenemos miedo a nada ni a nadie, no, no, no, esto es un problema que tiene que responder ante la justicia”, amenazó el vicepresidente del Psuv.