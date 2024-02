Investigan a Bellingham por presuntamente llamar “violador” a su compatriota Greenwood en el Real Madrid-Getafe

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ente rector del fútbol español confirmó que analiza los insultos que Jude Bellingham habría dirigido a Mason Greenwood en un encuentro.

Tras la denuncia del Getafe, se solicitó un peritaje de lectura labial para esclarecer el incidente y aplicar sanciones.

Greenwood, cedido por el Manchester United, fue blanco de presuntos improperios de su compatriota durante el juego.

El delantero azulón había sido absuelto en febrero de una causa por agresión sexual.

Según medios, Bellingham lo llamó “violador” durante el duelo que el Real Madrid ganó 2-0 en LaLiga.

Ante estos hechos, LaLiga procurará establecer los hechos a fin de tomar medidas regulatorias acordes al reglamento.

Bellingham being investigated by La Liga for ‘insulting’ Greenwood… by calling him a rapist… sounds more like a description than an insult to me… ?? pic.twitter.com/bKLguOOMro

— Arthur Clue Arsenal (@_23Football) February 3, 2024