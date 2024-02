Detienen a un pasajero canadiense por abrir la puerta de un avión en Tailandia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un ciudadano canadiense fue detenido tras abrir una puerta de emergencia de un avión que iba a despegar en la ciudad tailandesa de Chiang Mai, mientras gritaba en un ataque de pánico que alguien quería atacarle, informaron este viernes los medios locales.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche cuando el pasajero abrió la puerta de un Airbus A320 de la aerolínea Thai Airways que se dirigía a la pista de despegue y tenía como destino Bangkok, lo que obligó a la suspensión del vuelo.

En un comunicado, Thai Airways indicó el jueves que la tripulación y los pasajeros pudieron partir en un vuelo posterior y que no hubo ningún herido.

El incidente provocó que otros vuelos también sufrieran retrasos en Chiang Mai, en el norte de Tailandia, informó el medio Thai PBS.

La Policía detuvo al pasajero, un ingeniero de 40 años, que asegura que entró en pánico porque alguien quería atacarle, y está investigando el suceso.

Recientemente en enero se han vivido incidentes similares en otros países, incluido en el aeropuerto de Toronto en Canadá, donde un pasajero trató de abrir la puerta de un avión en pleno vuelo, y en México, donde otro pasajero abrió una puerta y se subió al ala de la aeronave.

EFE

A Canadian onboard a Thai Airways Airbus A320 aircraft operating flight TG121, route Chiang Mai (CNX) -Bangkok (BKK) Suvarnabhumi has been arrested after he opened the L1 passenger door deploying the emergency slide on the Runway just before the take-off on 07 February night. pic.twitter.com/2UUq6tHcEt

— FL360aero (@fl360aero) February 8, 2024