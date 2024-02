Tom Brady defendió el arrebato de Travis Kelce contra el entrenador de los Chiefs en el Super Bowl

Posteado en: Deportes, Titulares

Las emociones se desbordaron en el reciente Super Bowl LVIII. El tenso momento entre Travis Kelce y Andy Reid en la línea de banda se convirtió en viral, mostrando al jugador empujando y gritando airadamente a su entrenador. Sin embargo, Tom Brady, leyenda de la NFL, salió en defensa de Kelce, asegurando que, en plena batalla, es normal que surjan este tipo de “pequeños problemas familiares”.

Las imágenes generaron revuelo en las redes sociales, con opiniones divididas sobre la actitud del jugador, que también fue interpretada como una agresión. “No me molesta verlo porque yo fui parte de muchas de esas cosas”, justificó Brady en su podcast Let’s Go! de Sirius XM. “Las emociones son tan altas. Definitivamente no estás centrado y equilibrado. No estás en un estado de meditación en ese momento. Estás totalmente decidido a salir y ganar”.

El ex jugador de los Patriots entiende la frustración del ala cerrada de los Chiefs y cree que la gente debería dejar pasar este tipo de exabruptos. “Creo que el entrenador Reid lo manejó de manera increíble, como siempre lo hace, porque sólo dijo: ‘Yo estaba un poco fuera de balance y Travis es un gran competidor’. Y eso me encanta porque habla de su capacidad de liderazgo”, aseguró.

Además, el ex esposo de Gisele Bündchen elogió la calmada postura de Reid en pleno fragor del momento: “También habla de la confianza que el entrenador Reid tiene en sí mismo, porque no se lo toma como algo personal. No lo ve como si alguien le hubiera ofendido. Lo toma como lo que es y no lo hace más de lo que es y no ve que alguien está tratando de menospreciarlo.”

Brady finalizó la charla sobre el tema sacando cara por su ex colega. “Travis no está tratando de hacer ninguna de esas cosas. Sólo intenta estar animado y permanecer en el momento”, sentenció.

Por su parte, Andy Reid también restó importancia a la polémica actitud del jugador de 34 años. “Me mantiene joven. Me puso a prueba. Me pilló desequilibrado, normalmente le respondo un poco, pero estaba distraído”, bromeó el entrenador de 65 años.

