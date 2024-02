¿Qué pasó con el Parque Daniel Dhers en Barquisimeto?

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Más de 110.000 metros cuadrados constituyen el terreno donde se inició la construcción del Parque Daniel Dhers en la ciudad de Barquisimeto en el mes de octubre del año 2021 por parte de la alcaldía chavista del municipio Iribarren, encabezada por el alcalde Luis Jonás Reyes.

Corresponsalía lapatilla.com

El ala noreste del Complejo Turístico y Recreacional El Obelisco es el espacio donde está siendo construido este parque y para el cual destinaron un presupuesto de, al menos, un millón de dólares en el año 2021. Estaba estipulado culminarlo en seis meses, pero casi tres años después los guaros continúan a la espera de la finalización de la obra que, en primera instancia, beneficiaría a casi 50 ciclistas de BMX de la capital de Lara.

La iniciativa de construir este parque surgió luego del que el atleta venezolano Daniel Dhers obtuviera medalla de plata en la disciplina BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Además de ser un homenaje al destacado deportista, sería también un incentivo a los niños y jóvenes para que practiquen este deporte olímpico y otros relacionados con esta disciplina. Este sería el parque extremo más grande de Venezuela.

Versión oficial

La construcción de este parque presenta un 90 % de avance, según el alcalde de Iribarren, y lo que inició como un parque al aire libre, fue cambiado a una obra con cerca perimetral.

Es necesario mencionar que el BMX Freestyle tiene sus raíces en Barquisimeto, así lo mencionó Dhers en sus palabras al momento de plasmar sus manos en el cemento para dejar su huella cuando se inició la construcción del parque en el año 2021.

En ese entonces, el atleta mencionó que uno de los parques más longevos del país se encuentra en Barquisimeto, donde además “aprendió su primer truco” por allá en 1998.

La pista a la cual hizo referencia Daniel Dhers lleva por nombre Domingo López y está ubicada en la urbanización La Rosaleda, al este de la ciudad de Barquisimeto. Allí funcionan varias escuelas de BMX Racing de la entidad larense y la misma se sostiene con aportes de la Gobernación de Lara y por autogestión de las propias escuelas.

Apenas el pasado mes de junio del año 2023, la primera etapa de la construcción de este parque extremo presentó un avance significativo que hasta el momento consta de la culminación del bowl, tras el vaciado del concreto en el área donde van las rampas de mayor altura.

También fue ejecutado el perfilamiento a mano del talud de curvas de 7 pies, salpicado de talud para estabilidad, el armado de cabillas en curvas de 7 pies y en la denominada Rampa Obelisco”. Esto fue informado por el alcalde de Iribarren el año pasado, luego de inspeccionar la obra.

Pedalista se pronuncia

Recientemente, a través de su cuenta en X, Daniel Dhers hizo una publicación en la que preguntaba al burgomaestre barquisimetano, qué había pasado con la construcción del parque.

“Estimado alcalde Luis Jonás Reyes, lo he intentado contactar por varios medios para saber ¿qué aconteció con el parque Daniel Dhers de Barquisimeto?”, destaca parte la publicación del pedalista olímpico. “De no poder terminarlo, me gustaría que se abriera parcialmente para que los chamos puedan entrar”, finalizó.

Estimado alcalde @LuisJonasReyes – lo he intentado contactar por varios medios para saber ¿Qué aconteció con el parque Daniel Dhers de Barquisimeto?

De no poder terminarlo, me gustaría que se abriera parcialmente para que los chamos puedan entrenar. Estoy a la orden ¡Gracias! — Daniel Dhers OLY ?? (@Danieldhers) January 16, 2024

La publicación de Dhers se viralizó de inmediato en las redes sociales al punto de lograr que en tiempo récord, el alcalde de Barquisimeto estableciera un contacto telefónico con él.

“He sostenido una amena conversación con @Danieldhers sobre los trabajos de uno de los espacios más importantes que tendremos en América Latina para deportes extremos y de aventura, que estamos construyendo en la ciudad de #Barquisimeto. La primera etapa del proyecto tiene un avance del 90 % y esperamos culminar esta fase en el primer trimestre de este año”, aseguró Reyes en su publicación.

He sostenido una amena conversación con @Danieldhers sobre los trabajos de uno de los espacios más importantes que tendremos en América Latina para deportes extremos y de aventura, que estamos construyendo en la ciudad de #Barquisimeto. La primera etapa del proyecto tiene un… pic.twitter.com/fdGEOh3R7c — Luis Jonás Reyes (@LuisJonasReyes) January 16, 2024

Posterior a la conversación que sostuvieron vía telefónica, Dhers en otro post en la red social X, mencionó que el plan es terminar la primera fase en el primer trimestre de este año y comenzar la utilización del bowl.

Pude hablar con el alcalde @LuisJonasReyes – el plan es terminar la primera fase este primer trimestre del año y comenzar con la utilización del bowl. Gracias alcalde por comunicarse y estoy atento cualquier cambio ?? — Daniel Dhers OLY ?? (@Danieldhers) January 16, 2024

Luego del pronunciamiento del alcalde barquisimetano, no se ha mencionado más nada sobre la reanudación de la obra y el presupuesto destinado para esta fase, por lo que hasta el momento es muy escasa la información que se maneja al respecto.

Niños y jóvenes amantes de la disciplina BMX Freestyle solo esperan que el mandatario local cumpla su palabra y no quede en el aire la promesa de la pronta apertura del Parque Daniel Dhers.