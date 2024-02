El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de febrero de 2024

Posteado en: Astrologia

Aries

Hoy es un día para destacar. Brillas y permites que otros brillen, incluso, los ayudas a hacerlo. Eres el centro de todo y aportas soluciones inteligentes que dar por terminada una situación que no se podía ni debía perpetuar por más tiempo.

Tauro

Vives en los extremos, blanco y negro y eso te altera demasiado. Eres como una bomba, a punto de estallar. Vives en un mundo de emociones encontradas que ni tu mismo entiendes, mucho menos lo harán otros.

Géminis

No hables de más, no hace falta y tampoco está bien que lo hagas. El que hace mucho ruido es porque no tiene nada que aportar. Todo tiene un límite y tú eres el único que puede establecerlo.

Cáncer

Hay situaciones que se repiten una y otra vez y que hacen que caigas en círculos viciosos interminables. Te sientes asfixiado, pero el único que puede romper ese ciclo eres tú. No esperes más, hazlo ya.

Leo

No importa si las cosas no resultaron como las tenías previstas. No se vale detenerse ni mucho menos frustrarse. Lo importante es que te mantengas firme y sigas adelante, al final, todo saldrá bien.

Virgo

Enfrentas tu realidad. Lo que considerabas lejano, ahora es un hecho y no puedes hacer más que permitir que siga su curso. Si bien es cierto que no puedes influir en los resultados, si puedes hacerlo con lo qué haces ante ellos.

Libra

Hay conexión, apoyo y solidaridad. ¿Que mas puedes pedir? Nada es perfecto pero igual puede hacerte feliz. Estás agradecido y dispuesto a trabajar en que los logros sean permanentes. Pasan a otro nivel y lo hacen juntos.

Escorpio

Excelente momento para tomar decisiones. No necesitas nuevas metas, con hacer cambios en la forma en que manejas las actuales es suficiente. Puede que sea difícil porque significa cambiar tu forma de pensar, pero valdrá la pena.

Sagitario

Surgen nuevas oportunidades pero no haces clic con ninguna. Estás consciente de que no tienes las herramientas para ponerte en acción y prefieres esperar un poco más, pero sin cruzarte de brazos.

Capricornio

El amor no de obliga y lo sabes. Para algunos fluye, para otros se estanca y para muchos simplemente se acaba. Todo depende del trabajo que día a día tanto tú como tu pareja impriman a la relación.

Acuario

Ve más allá y analiza porque has llegado hasta donde te encuentras en este momento de tu vida. Cerraste ciclos, sufriste y aún así lograste sobrevivir. Ahora estás más claro y positivo, pero sobretodo aprendiste la lección.

Piscis

Te aferras a lo cómodo y seguro, pero que en realidad estás consciente de que no puedes ni debes permanecer mucho tiempo así. Das un paso adelante y aunque no es el definitivo te ayudará a avanzar.