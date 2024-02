Tragedia en Miami: Dos niños hospitalizados en estado grave tras caer en un agujero en una playa

Dos niños de 7 y 5 años que cayeron este martes en un agujero abierto en una playa del condado de Broward (EE.UU.), al norte de Miami, fueron rescatados y trasladados de urgencia a un hospital, donde se encuentran ingresados en estado crítico, informaron medios locales.

El suceso se produjo esta tarde en la playa de Lauderdale-by-the-Sea, en el sureste de Florida, cuando dos niños que hacían al parecer un agujero en la arena cayeron dentro de un hoyo y quedaron atrapados.

OMG a child was killed in a sandhole collapse at Lauderdale-by-the-Sea beach today. One of these almost got me when I was a kid. Parents be careful when digging holes on the beach with your kids. RIP??? pic.twitter.com/5S76GBUvyj

— PhotographicFloridian (@JackLinFLL) February 21, 2024