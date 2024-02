Gisele Bündchen habría comenzado a salir con su instructor de jiu-jitsu antes de divorciarse de Tom Brady

Posteado en: Deportes, Entretenimiento, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La cronología del romance entre Gisele Bündchen y Joaquim Valente no le estaría convenciendo a su ex esposo, Tom Brady. Mientras que fuentes privilegiadas confirmaron a People que la amistad entre la supermodelo y el entrenador de jiu jitsu de su familia “se volvió romántica después del divorcio” de Brady, personas allegadas al ex jugador de la NFL han desmentido las afirmaciones, según TMZ.

Bündchen y Valente, ambos brasileños, llevan saliendo desde junio de 2023, más de medio año después de su separación de Brady, según reportó People. “Se lo están tomando con calma. Primero empezaron como grandes amigos. Ella es muy reservada al respecto y quería mantenerlo en secreto mientras se conocían”, dijo la fuente.

Contrario a lo reportado por la revista, apenas un día después de conocerse esta cronología, las fuentes allegadas a Brady no tardaron en revelar a TMZ que la relación entre Gisele y su instructor podría haber iniciado incluso dos años antes de lo señalado, sugiriendo una infidelidad por parte de la supermodelo. “Deberían añadir después de junio de 2021. Ahí sería exacto el titular”, reveló el informante.

Tom Brady ya conocía a Valente desde hacía años, y su ex esposa también, ya que él ha sido el instructor de jiu-jitsu de los hijos de la ex pareja. Incluso, la propia Gisele entrenó con Joaquim en varias ocasiones, por lo que la conexión entre ambos no es reciente. Según fuentes que hablaron con People, “empezaron como amigos” y luego fueron desarrollando sentimientos. “Él fue un gran consuelo para Gisele mientras ella pasaba por su divorcio”, aseguraron.

Después de que la modelo y el ganador del Super Bowl anunciaran su divorcio en octubre de 2022, Gisele fue vista por primera vez con el instructor de artes marciales en Costa Rica en noviembre del mismo año. El vínculo entre ambos se iba gestando con viajes frecuentes a dicho país junto a los hijos de la ex pareja y apariciones públicas juntos en Miami.

Al respecto, la incrédula fuente vinculada a Tom dijo a TMZ con ironía: “Cuando anunciaron su divorcio en octubre de 2022, Gisele huyó a Costa Rica durante dos meses. Joaquim voló con ella durante 2 meses. Ella se toma en serio su entrenamiento de jiu-jitsu. LOL”.

Más detalles en INFOBAE