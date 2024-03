Sociedad civil envía carta a la VIII Cumbre de la Celac expresando su preocupación por las acciones de Maduro

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

La sociedad civil formada por profesionales, profesores universitarios, trabajadores, escritores, intelectuales, del sector cultural y científico venezolanos enviaron una carta a la VIII Cumbre de la Celac que comenzó el pasado viernes enSan Vicente y las Granadinas.

La carta expresa su preocupación ante las acciones de la administración de Nicolás Maduro a los venezolanos, desde represión, violación de DDHH así como el cumplimiento del acuerdo firmado en Barbados.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A continuación la carta íntegra:

Carta a la VIII Cumbre de la CELAC

Xiomara Castro

Señora presidente Pro tempore y

demás jefes de Estado y de Gobierno de la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Respetados Latinoamericanos.

Quienes suscribimos esta comunicación somos ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, profesionales, profesores universitarios, trabajadores, escritores, intelectuales, del sector cultural y científico. Nos dirigimos a ustedes a propósito de la VIII Cumbre de la CELAC para elevar a su consideración nuestra preocupación por la grave deriva autoritaria del gobierno que preside el señor Nicolás Maduro, cuyo proyecto político ha concretado una práctica de intolerancia con los que piensan distinto, eliminando el estado de derecho fundado en la separación de poderes a los cuales controla, especialmente el judicial y el electoral, así como las policías políticas, para con ello amenazar, perseguir, hostigar, detener y torturar a quienes le adversan democráticamente desde los movimientos políticos, sindicales y sociales.

En nuestro país se ha producido una violación de los DDHH, a tal punto que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, verificó (en dos informes) que el gobierno venezolano cometió violaciones flagrantes de los DDHH de manera generalizada y sistemática, ejecuciones arbitrarias, trato cruel y tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Institucionalizada la burla al debido proceso y la legítima defensa, cientos de víctimas han sido sometidas al terror del Estado. Es por ello, que la Corte Penal Internacional adelanta una investigación.

En este preciso momento existen 261 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal, 115 civiles, 146 militares, 18 mujeres del total. Como corolario, el gobierno del señor Nicolás Maduro, retiró a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos para eludir el escrutinio universal y gozar de la mayor impunidad.

Señores presidentes y jefes de estado miembros de la CELAC, casi todos los diarios impresos de Venezuela fueron cerrados, más de 300 emisoras de radio han sido canceladas, las principales cadenas informativas del mundo han sido bloqueadas, existe la autocensura, los principales partidos políticos de la oposición democrática se les usurpó su membrecía por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, significando una judicialización de los derechos políticos. Estamos frente a un orden político opresivo que persigue y aniquila la libertad, contrariando los valores democráticos contenidos en nuestra carta magna.

Respetados dignatarios, los venezolanos queremos resolver nuestra profunda y prolongada crisis económica, humanitaria y política de manera civilizada, democrática, pacífica, electoralmente, en claro ejercicio de nuestra soberanía; las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para 2024 son la gran oportunidad. El acuerdo de Barbados da las pautas para crear las condiciones para un proceso eleccionario libre, verificable y competitivo.

Denunciamos que el Gobierno de Venezuela ha procedido a desairar a la comunidad internacional que, a través de la facilitación del Reino de Noruega, permitió el precitado acuerdo. Inhabilitar ilegalmente a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, hacer prisioneros a activistas de DDHH, dirigentes políticos y de los trabajadores, desconocer lo acordado para fijar en conjunto el cronograma electoral y la fecha de elecciones, son claras evidencias de nuestra afirmación.

Presidentes, jefes de estado y de gobierno, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños CELAC, acordó por unanimidad, en la “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden constitucional” aprobada el 3-12-11: “Adoptar una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del orden democrático, de la soberanía de los pueblos, de los DDHH y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas, ni penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, ni objeto de ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas, y la libertad de opinión y expresión. ”

Al gobierno de Venezuela debe exigírsele, no solo la ratificación de la referida cláusula de compromiso, también su cumplimiento, exhortándole a respetar irrestrictamente el Estado de Derecho, la defensa de la democracia permitiendo el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo a través de elecciones libres, verificables y competitivas y el respeto sagrado a los DDHH.

En la actual coyuntura debe solicitársele al gobierno del señor Nicolás Maduro que cumpla la palabra y firma empeñada en el Acuerdo de Barbados. El diálogo y el acuerdo es el único mecanismo que dará las garantías políticas a las partes y permitirá a nuestra sociedad realizar una transición democrática pacífica, de reconciliación nacional y progreso económico-social.

Señores lideres de la CELAC, los pueblos de nuestro continente, incluido el venezolano, reclaman un nuevo pacto político entre los países para preservar y proteger los valores democráticos, así como, relanzar el sistema interamericano de los DDHH y justicia efectiva con el objetivo de evitar la violencia del Estado y la impunidad de los perpetradores. La CELAC como mecanismo de integración latinoamericanista debe asumir este desafío. Solo así construiremos un futuro común de paz y prosperidad económica y social.

Con la mayor de nuestra consideraciones y respeto.

Desde Venezuela, Patria del Libertador Simón Bolívar.

Caracas, 1 de marzo de 2024

Ángel Lombardi. Ex Rector de La Universidad del Zulia. LUZ

Doris Salas. Decana Facultad de Humanidades y Educación. LUZ

Iván Cañizalez. Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. LUZ

Andrés Caleca. Economista

Ángel Montoro. Gente del Petróleo

Rodrigo Cabezas. Profesor universitario

José Guerra. Profesor universitario

Nelson Chitty. Profesor Universitario

Julio Castillo Sargazazu. Profesor universitario

Carlos Silva Torres. Profesor universitario

José Antonio Chirinos. Profesor universitario

Juan Pablo Guanipa. Profesor universitario

María Isabel Neuman. Profesora universitaria

Aquiles Álvarez Valero. Profesor Universitario

Carlos Molina. profesor universitario

Luz Neira Parra. Profesora universitaria

Cesar Ramos Parra. Profesor universitario

Efraín Rincón. Profesor universitario

Henry Colmenares. Profesor universitario

José Lucena. Profesor Universitario

Franklin Romero. Profesor Universitario

Blanca Zambrano. Profesora universitaria

Néstor Varela. Profesor universitario

José Perozo. Profesor universitario

Carmen Pirela. Profesora universitaria

Eduardo Labrador. Profesor universitario, legislador Estado Zulia

Hamid Ramos. Legislador Estado Carabobo

Jackson Páez. Legislador Estado Cojedes

Zenaida Fernández. Legisladora Indígena Estado Zulia

Emiliano Faria. Cineasta

Yasmina Jiménez. Artista teatro

Juana Inciarte. Artista teatro

Luis Beltrán Franco. Ex parlamentario Nacional

Juan Francisco García. Ex parlamentario Nacional

Carlos Arias. Ex parlamentario Nacional

Eduardo Sentei. Ex parlamentario Nacional

Edwin Sambrano Vidal. Ex parlamentario Nacional. DDHH

Moisés Duran. Sociólogo

Adnovio Suarez. Sociólogo

Elaisa Ferris. Movimiento mujeres FAVL

Edward Zambrano. Dirigente universitario

Carlos Petit. Sindicalista

Manuel Sutherland. Economista

Gustavo Avendaño. Economista

Luis Valderrama. Economista

Melvis Humbría. Economista

Oswaldo Muñoz. Periodista

Marlene Nava. Periodista

Ronald Rodríguez. Periodista

Douglas Briceño. Periodista

Andrés Izarra. Periodista

Julio Montoya. Periodista

Nelú González de Marcano. Periodista

Armando Fonseca. Médico

Jaime Lorenzo. Médico

Javier Vivas Santana. Educador

Leonardo Montilla. Politólogo

Sergio Sánchez. MPD

Gustavo Ruiz. Abogado

Yulima Delghans. Abogada

Douglas Zabala. Abogado

Carlos Virla. Ingeniero

Mervin Rubio. Ingeniero

Railu Carreño. Ingeniero

Orlando González. Ingeniero

Juan Carlos Perozo. Pastor evangélico