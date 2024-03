Haley asegura que no se postulará a candidata independiente si llega a perder las primarias ante Trump

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, reiteró el martes que no tiene intención de postularse como candidata independiente a la presidencia si no consigue la nominación del Partido Republicano.

La aspirante a la nominación republicana, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció este martes que no tiene la intención de postularse como candidata independiente en caso de no lograr imponerse ante el favorito, Donald Trump.

En una entrevista concedida a Fox News, Haley respondió a los rumores que la sitúan como una posible alternativa a Donald Trump, quien ha salido ampliamente favorecido en los caucus republicanos.

Asimismo, Haley aclaró que es una republicana conservadora de toda la vida y que no se dejará etiquetar por su relación con Trump, a quien ha apoyado y criticado en diversos momentos políticos.

“El problema es que ahora todo el mundo dice que si no apoyas a Donald Trump, eres demócrata. Eso es terrible. Y eso no es unificar y eso no hará que nadie gane una elección general. Lo que les diré es que soy una republicana conservadora”, precisó la exembajadora de la ONU.

Del mismo modo, Haley negó que tenga planes de presentarse como independiente o sin afiliación partidista, algo que podría restarle votos a Trump, y serviría a Biden en su camino por la reelección.

“He dicho muchas, muchas veces que no me presentaría como independiente. No me presentaría sin etiquetas porque soy republicana. Y eso es lo que siempre he sido. Eso es lo que voy a hacer”, afirmó Haley al medio anteriormente citado.

Respecto al Súper Martes, cuando posiblemente se defina el destino de ambos aspirantes a la nominación republicana, Haley expresó su confianza en el proceso, que se celebra este martes en 16 estados. Precisó que espera que los votantes elijan al mejor candidato para el país.

