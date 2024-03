Feijóo exige a Sánchez que “dé la cara” ante el “caso Koldo” porque “esta es su trama”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El denominado “caso Koldo”, la supuesta trama de mordidas en contratos de material anticovid en los meses de pandemia, ha vuelto a protagonizar la sesión de control al Gobierno de este miércoles, con preguntas al presidente Pedro Sánchez y a cuatro de sus ministros.

Por larazon.es

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que “estamos ante un supuesto muy grave de corrupción que afecta a su Gobierno, a su partido y probablemente a usted”, le reprochó. Exigió a Sánchez que “dé la cara” y ofrezca explicaciones de hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. “No le espera una oposición menos implacable con la corrupción de la que usted hizo hace cinco años”, advirtió al presidente del Gobierno.

Aseguró que el futuro de Sánchez está “amenazado” por la corrupción política tras haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y por la corrupción económica que gira alrededor del PSOE por el pago de mascarillas que la trama convirtió en mordidas. “¿Usted, que pidió y pide tantas explicaciones a los demás, por qué no ha ordenado a su partido y su Gobierno que digan todo lo que saben y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted mismo puede contestar?, le preguntó. “No me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe: el que calla, otorga”, indicó.

Feijóo criticó que el Gobierno “pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas, pidió a otros que las compraran, dio el chivatazo a los investigados”. Además, pidió al jefe del Ejecutivo que dé la cara y explique “voluntariamente” los detalles de una trama que incluye “fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, ferraris y chivatazos” Advirtió de que, “cuanto más encienda Sánchez el ventilador, más acredita su desesperación”. “Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir”, le espetó al presidente del Gobierno.

El PP ha pedido también cuentas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber actuado ante las irregularidades en la compra de material sanitario de la trama vinculada a Koldo García Izaguirre y por haber “mediado en el rescate de Air Europa”, teniendo “al lado” al ex asesor del exministro José Luis Ábalos, y también ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni, y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa”.