El príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecen en familia: su plan de fin de semana para frenar los rumores

Los príncipes de Gales siguen sin pronunciarse de manera directa sobre las muchas polémicas que les rodean desde hace semanas, pero ya han iniciado una campaña con la que pretenden acercarse al público y normalizar la situación. Comenzó con un artículo publicado en The Times, cargado de detalles en el que contaban cómo era su día a día y ha seguido con una aparición en un lugar concurrido.

Por infobae.com

Ha sido en The Windsor Farm Shop, una tienda de productos agrícolas cercana a su domicilio donde, según The Sun, estuvieron tras pasar la mañana con sus hijos. “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, ha afirmado uno de los testigos que vieron al príncipe Guillermo y Kate Middleton, asegurando que ella parecía “feliz, saludable y relajada”.

Si bien no existen fotografías de este momento, las principales cabeceras británicas han dado veracidad a estas palabras y es que nadie duda de la presencia de la también duquesa de Cambridge. El matrimonio, además de irse de compras, también habría ido a ver a sus hijos George, Charlotte y Louis, a una competición deportiva celebrada en su colegio. De este modo, habrían retomado a pasos agigantados su rutina y dejando atrás las semanas en las que ha estado de reposo absoluto tras su paso por quirófano, al que sigue rodeando el hermetismo más absoluto aunque en los últimos días se ha especulado con que podría haber sido intervenida de los intestinos.

A pesar de esta inesperada reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y Kate estará de baja hasta después de Semana Santa. Todo apunta a que será a partir del 17 de abril, cuando sus niños acaben las vacaciones de Pascua, cuando la princesa de Gales retome su agenda oficial.

Princess Kate spotted out and about for first time since surgery as she visits farm shop with Prince William pic.twitter.com/hg8xU5UdoX

— The Sun (@TheSun) March 18, 2024