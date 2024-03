“Difícil que vuelva”: Mariaca Semprún denunció falta de profesionalismo tras asistir a “La Mesa de Caliente” de Telemundo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Mariaca Semprún compartió, vía Instagram, la mala experiencia que vivió en el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo. La actriz venezolana asistió al espacio como parte de la gira de medios pautada para promocionar su participación en el montaje ‘Monólogos de la vagina’ en Miami.

Por Últimas Noticias

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“El programa al que iba en Telemundo era en vivo y se llama ‘La mesa caliente’. Nunca había ido para allá, y creo que es difícil que vuelva”, contó el miércoles a través de sus historias de Instagram, que ya no se encuentran disponibles.

“Después de dos horas de espera, me ‘microfonean’, me sientan en la fulana mesa caliente y apenas me siento, mandan a decir de control, no se quién: ‘no, mira, la entrevista no va. Lo de Mariaca no va”’, relató.

“Poco profesional”

En su relato, Mariaca señaló que la situación le pareció una falta de respeto y de seriedad por parte del programa de entretenimiento conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“Yo me pregunto: ¿tratan así a todos los invitados, a los empleados o así funciona el programa? Es bastante poco profesional, uno no se puede imaginar que una cadena como Telemundo que tenga un programa en vivo funcione de esa manera tan improvisada”, dijo.

Asimismo, manifestó descontento por el tiempo que le hicieron perder. “Uno va y se maquilla para perder dos horas, mínimo, para que hicieran la entrevista. No hubo nadie que bajara de ese control y pidiera disculpas, solo una muchacha que nos buscó al estudio y nos dijo que estaba avergonzada”, enfatizó.

Lea más en Últimas Noticias