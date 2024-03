Cuál es el peor juego de “The Legend of Zelda”, según su creador, Shigeru Miyamoto

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Todo creador tiene una obra que no le gusta mucho o que no lo dejó del todo satisfecho. Shigeru Miyamoto tiene una opinión así sobre una de las entregas de The Legend of Zelda, un juego que está inspirado en su niñez y que se convirtió en una de las franquicias más importantes de Nintendo.

Durante años y el lanzamiento continuo de diferentes versiones, los fanáticos han debatido sobre cuál podría ser el peor juego de la saga Zelda, desde entregas menos populares hasta experimentos fallidos. Y Miyamoto tiene claro cuál es ese juego de la franquicia que no le gustó.

Durante una podcast, entre ex empleados de Nintendo y el periodista Stephen Totilo, contaron una anécdota de una conversación que tuvieron con el desarrollador de videojuegos. En ese entonces, Tolio le preguntó a Miyamoto si alguna vez en su carrera había lanzado un juego “malo” y la respuesta fue: la versión Famicom Disk System de Zelda II: The Adventure of Link.

Por qué Zelda II es un juego malo para Miyamoto

The Legend of Zelda II: The Adventure of Link es la secuela del título original y fue lanzada en 1987 para la consola NES. Aunque la franquicia Zelda había alcanzado la fama con su juego precursor, este segundo capítulo recibió una respuesta más tibia de crítica y público. Sin embargo, lo más sorprendente es que Miyamoto mismo expresó su insatisfacción con este juego en particular.

