Dolorosa despedida de la mamá de Camila, niña asesinada en México: “Ayúdame a ser fuerte”

El Viernes Santo se llevó a cabo el sepelio de Camila Gómez, la niña de ocho años que fue asesinada en México, mientras quería pasar una tarde en la piscina de su vecina Ana Rosa, quien fue linchada por la comunidad como sospechosa del crimen.

Por El Tiempo

El cortejo fúnebre se llevó a cabo sobre las tres de la tarde e hizo un recorrido por Taxco hasta llegar al cementerio, personas vestidas de blanco y con globos acompañaron a los familiares de la menor de ocho años.

En una entrevista con el medio ‘Nmás’, César Gómez, tío de Camila, reveló que la niña murió por estrangulamiento: “Estamos devastados, mataron a mi sobrina, la secuestraron, la torturaron, porque fue ahogamiento, fue estrangulamiento, ya le hicieron la autopsia y la estrangularon”.

Uno de los momentos más dolorosos fue la despedida de la mamá de Camila, Magui Diaz, quien dio unas palabras mientras abrazaba el ataúd de la pequeña de ocho años.

“Te voy a soltar mamita, ya no vas a ser mía como siempre, quiero que estés tranquila y que me ayudes a mí a encontrar la tranquilidad. ¡Por favor, ayúdame a que no me vuelva loca, ayúdame a ser fuerte, mami y nunca me dejes!”, se le escucha decir.

“Cuida a todas las personas que estuvieron para ti, Cami. No te imaginas cuántas, Cami, cuánta gente estuvo para ti, nunca me imaginé. De verdad cuídalos a todos, mi amor. Te amo, mamita, te amo”, finalizó.

Despedida de Magui Díaz, madre de Camila, de su hija, hallada muerta en la carretera Taxco-Cuernavaca con Información de México al Minuto. #justiciaparacamila pic.twitter.com/EZvBdLetBO — Texcoco on line (@TexcocoOn) March 30, 2024

