Corina Yoris a El Mundo: El Gobierno de España debería, como mínimo, manifestarse

Posteado en: Destacados, Elecciones, Nacionales

La académica y filósofa Corina Yoris pasó en un par de días de ser desconocida para el gran público a un fenómeno político. Hasta el #CorinaChallenge inventaron en las redes sociales después de que a propuesta de María Corina Machado, y con el respaldo de la Plataforma Unitaria, se convirtiera en la candidata sorpresa de los demócratas venezolanos. La revolución bolivariana entró en pánico y bloqueó su postulación.

Por: El Mundo

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La académica de 80 años atesora una brillante hoja de servicios para su país, incluso acaba de ser designada para ocupar el sillón O de la Academia Venezolana de la Lengua. Experta en Historia, Literatura Latinoamericana y hasta Lógica, la misma que hace tiempo desapareció en Venezuela. Jamás ejerció cargo público en Venezuela ni tampoco participó en la vida interna de partidos políticos.

Yoris mantiene estrechos vínculos con España. Estudió en la Universidad de Salamanca, es seguidora a ultranza del Real Madrid y no se pierde El Hormiguero. Sus bisabuelos son de Villasana de Mena, en Burgos.

Pregunta.- Buena parte de la comunidad internacional ha criticado el bloqueo a su candidatura presidencial. ¿No echa de menos la solidaridad del gobierno de Pedro Sánchez tras la última cacicada de Maduro?

Respuesta.- Debería, como mínimo, manifestarse. Cuando se habla de algo hay que juntar las palabras con los hechos. No basta con decir que eres demócrata y no hacer gala de esa democracia. Es evidente que tenemos un régimen que está impidiendo unas elecciones libres y justas.

P.- Ha montado usted un buen jaleo en las Américas, con el fuego cruzado entre presidentes, incluidas las respuestas de la Cancillería venezolana, muy fuertes, contra quienes criticaron el juego sucio de Maduro.

R.- Usted es muy caritativo cuando dice muy fuertes, realmente son insolentes. Creo que hay que saber el lenguaje de la diplomacia internacional y evitar ciertas declaraciones. Suscribí el agradecimiento de María Corina hacia los presidentes Lula y Petro, también Macron. Es muy importante la manifestación pública de presidentes de la región que no habían sido tan críticos de la actitud del régimen venezolano.

P.- No está inhabilitada ni se sigue ningún proceso contra usted ni siquiera tiene multas de tráfico, pero el régimen impidió con una especie de bloqueo informático, tan arbitrario como novedoso, que la Mesa de la Unidad Democrática inscribiera su candidatura presidencial. ¿Qué ocurrió exactamente aquel día?

R.- La versión que tengo yo es que desde el primer día de las inscripciones, el jueves antes de Semana Santa, hubo dificultades para entrar en la plataforma. Para entrar a un sistema se solicita una clave y de esa forma se accede, como pasa con los bancos. Eso nunca se pudo hacer. Hay capturas de pantalla y fotografías para demostrarlo. Pero el lunes ni siquiera había acceso al sistema, estaba cerrado completamente. El problema era digital, no que hubiese un veto a mi nombre. Eso nunca sucedió, a mí nunca me dijeron usted no puede estar aquí. Lo demás son especulaciones.

P.- Lula ha dicho que no “hay una explicación ni jurídica ni política” ante algo que asegura le ha sorprendido. ¿A usted también le sorprendió?

R.- Cuando María Corina me pidió que fuera su candidata delegada o representante, lo hizo en función de que yo soy inobjetable: no he sido funcionaria ni cargo público, no me pueden aplicar la inhabilitación. Y como usted bien dice, siempre he sido muy cuidadosa con el tráfico (risas). Lo objetado puede ser la fortaleza que está detrás de mí con el apoyo de María Corina, con toda esa confianza depositada en ella por los millones de venezolanos que votaron por ella en las primarias y la confianza y el gesto de nobleza de confiar en mí. Tal vez la motivación real fue que pensaron: “Esto se nos puede complicar”.

Puedes leer la nota completa en El Mundo