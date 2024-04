De vender agua y refresco en las calles de Panamá a tatuar en Washington: el radical cambio de vida de Darío Rodríguez

Posteado en: Cultura, Titulares

En el 2016, Darío Rodríguez, oriundo de Barquisimeto, fue noticia en Venezuela por ser parte de los primeros grupos de venezolanos que emigraron en búsqueda de una mejor calidad de vida, fuera de sus fronteras. En plena crisis económica, social y política, que trajo como consecuencia no poder culminar sus estudios de Diseño Gráfico, el joven, de solo diecinueve años de edad en ese entonces, decidió irse a Panamá, donde se desempeñaba como vendedor ambulante y en otros oficios más.

Poco tiempo después de haber presenciado una convención de tattoo, junto a un amigo tatuador que participó en el evento, se motivó a instruirse en este sector, para emprender su propio camino como artista. Ese ánimo de superación, además del constante trabajo, lo convirtieron en un referente de la tinta en Panamá y luego a escala internacional, con una indescriptible habilidad para alcanzar altos niveles del realismo. Durante siete años, el país centroamericano fue su hogar, una tierra que le brindó oportunidades que cambiaron radicalmente su vida; sin embargo, estaba listo para asumir nuevos retos en los Estados Unidos.

Actualmente, está radicado en Seattle, Washington, donde sus propuestas artísticas son un éxito en estudios y en prestigiosas convenciones de otras ciudades que hacen de él un artista galardonado. La piel de jugadores de la NFL han sido parte de su lienzo y, en este trayecto, el arte de Darío ha recibido premios en Houston y Philadelphia y se ha expandido hacia Miami y Orlando.

?Darío, háblanos un poco de esa pasión por el tatuaje. ¿Cómo y hace cuánto tiempo, aproximadamente, comenzaste tu carrera como tatuador?

«Todo comenzó en el 2017, cuando pude reunir y comprar por Internet mi primer kit “profesional” de tatuar (todos sabemos que es de pésima calidad, ja, ja, ja, y el mismo precio te lo hace saber). Fue muy muy económico, ja, ja, ja. Cuando me llegó ese primer kit, fue que pude tener ese contacto directo con el mundo del tatuaje. Mis primeros diseños se los realicé a unos amigos, sin ningún tipo de experiencia. Ellos confiaban en mí porque yo tenía muchos años en el mundo del dibujo y veían que lo hacía bastante bien; por eso, confiaron, pero todos sabemos que no salieron del todo bien esos intentos, pero que hoy en día valoramos y entendemos la importancia de esos primeros pasos que hicieron comenzar todo».

¿Qué te motivó a convertirte en artista del tatuaje?

«Mi primera motivación fue que siempre supe que quería ganarme la vida con algo que disfrutara hacer, esa necesidad de buscar la forma de rentabilizar un talento que descubrí hace muchos años. En el 2018, un muy buen amigo y muy buen artista del tatuaje viajó hasta Panamá (lugar donde yo vivía), para participar en una convención de tatuaje y yo solo estuve con él ayudándolo, ya que yo trabajaba en un restaurante y no me podía dedicar a tatuar. Allí viví y compartí junto a él toda la experiencia de ser un artista, exponer tu arte, viajar, entre otras cosas. Al yo verlo, fue una de mis mayores motivaciones para convertirme en un artista también».

En la industria del tatuaje, te especializas en el realismo, ¿cómo nació tu pasión por este estilo y en qué te inspiras?

«La pasión empezó bastante adolescente, cuando ya estaba dibujando. Me llamaba la atención cómo se podía replicar un objeto o un retrato real en una hoja de papel, con solo un lápiz de grafito. En ese momento, pasé de dibujar personas de cómics a retratos, en una hoja. Cuando empecé en el mundo del tatuaje, venía con esa pasión del realismo y, desde el día uno, sabía que eso era lo que quería realizar. Me inspiró replicar todas esas fotografías que transmiten algún tipo de sentimientos, ya que, así como lo transmite una fotografía, busco hacer que también se transmita en mi obra hecha en una hoja o en la piel».

A la hora de tatuar, ¿cómo comienza tu proceso creativo?

«Mi proceso creativo comienza mucho antes de darle inicio al diseño que voy a tatuar, ya que va desde esa primera conversación con mi cliente o lienzo. Me gusta conocer primero a la persona que quiere llevar una obra mía en su cuerpo, escuchar sus experiencias, su historia, sus porqués. Intento que cada tatuaje que vaya a realizar sea único y realmente conecte con la persona que lo llevará».

Al ver una pieza de Darío, ¿que la distingue entre diseños de otros tatuadores?

«Después de varios años de experiencia, puedo decir que mis piezas se distinguen por ser tatuajes con sombras muy sólidas, bien saturadas, y con altos contrastes. Esto hace que mis tatuajes perduren y se mantengan con buena calidad, a pesar de los años y el envejecimiento de la piel».

Al comenzar tu trayectoria, ¿imaginaste proyectar tu carrera internacionalmente?

«Sí, siempre lo imaginé y ya lo estoy haciendo. Aún faltan muchos lugares en el mundo a los que quiero llevar mi arte».

¿Cuál fue tu primera oportunidad de trabajar como artista fuera de Venezuela?

«Mi carrera empezó fuera de Venezuela, en Ciudad de Panamá, así que puedo decir que Panamá fue quien me vio nacer y crecer, ya luego tuve oportunidad de trabajar en Colombia , Venezuela y, actualmente, en varios estados de USA».

¿A qué países has tenido la oportunidad de llevar tu arte? ¿tienes por costumbre asistir a convenciones?

«Panamá, colombia, Venezuela y USA son los países que he podido visitar y dejar un poco de mi arte; sin embargo, he tenido la oportunidad y privilegio de tener personas que me han visitado, desde otros lugares. Ellos se han encargado de llevar mi arte a otros países que yo no he podido visitar, pero mis obras están ahí. También, he podido asistir a convenciones en Medellín, Chiriquí, Houston, Miami , Philadelphia».

Actualmente, ¿en dónde te encuentras expandiendo tu arte?

«Actualmente, vivo en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, USA, pero me gusta conocer y llevar mi arte a otros estados del país».

Ya para culminar, ¿Qué proyectos tienes a futuro para tu carrera artística?

«Este año, estaremos asistiendo a las convenciones más importantes de Estados Unidos, dando lo mejor, seguir creciendo y aportando lo más que pueda a esta industria, para que también siga creciendo».

La vida de Darío Rodríguez cambió radicalmente, cuando decidió enfrentar las adversidades e ir tras sus sueños. Aunque dedicarse al arte corporal no estaba entre sus planes, cuando llegó la oportunidad, la aprovechó con mucha disciplina y se convirtió en un gran artista que ha venido influenciado positivamente a la juventud.

