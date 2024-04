¿Multiverso en la vida real? El Joker y Spider-Man se pelearon en plena vía pública (VIDEO)

Piter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en bs as , me pido que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente, se vendió como amigo x eso también lo lleve a la televisión bendita tv, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia, en el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que el se hizo amigo de esta oficial de política El atrevido se me quiso instalar en mi lugar de dónde yo trabajo hace años , lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada si no que denuncio con la policia y es por eso los vídeos de mi detención ,/. LOS CÓDIGOS NO SE EOMPEN .! ustedes que opinan . . #Viral #video #joker

? sonido original – el joker argentino