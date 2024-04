Un venezolano en Chicago retrata la migración a través de sus obras de arte

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El joven Yeison Pérez, de 31 años de edad, encontró en su pasión por la pintura una herramienta para mostrar a otros el duro camino de la migración y los sacrificios que hacen quienes deciden huir de su país en busca de un mejor futuro.

Por Fabiana Rondón / vozdeamerica.com

El venezolano, quien emigró a Chicago (Estados Unidos) en 2023, elaboró recientemente una serie de pinturas que describen cómo fue su travesía migratoria. Esto pudo hacerlo gracias a la ayuda de la Iglesia Comunitaria Starting Poin, el mismo lugar donde pudo exponer sus obras.

“Siempre he pintado. Plasmar mis ideas por medio del arte siempre me ha gustado, por eso decidí llevar a cabo este proyecto por medio de la pintura, porque me apasiona (…) Aunque inicialmente no tenía pensado retratar la ruta migratoria, lo hice porque quería hablar un poco de la situación de algunos migrantes y contar ese lado que muchas personas no comentan y conocen”, cuenta en entrevista con la Voz de América.

La elaboración de las obras que componen su exposición tardó alrededor de dos meses. El venezolano dice que se siente honrado por la receptividad que ha recibido por las pinturas y afirma que mucha gente le ha escrito para decirle que se siente reflejada en sus cuadros.

“Nunca pensé que mi trabajo sería tan reconocido, pero sí quería que la gente lo viera y saber que las personas se sentían identificadas y con una conexión real con lo que veían”.

En algunos de sus cuadros más destacados, Pérez retrata la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, utilizada por cientos de migrantes en su travesía rumbo a Estados Unidos. También refleja la despedida de una madre con un hijo que está a punto de abandonar el país y a un migrante a punto de subirse al tren “La Bestia” en México, el cual muchos utilizan para acortar el camino hacia la frontera.

“Mi objetivo era visibilizar un poco a los migrantes que llegan a Estados Unidos para salir adelante, para también picar un poco esas noticias negativas que salen sobre la situación”, menciona.

Un duro camino

Aunque ahora Yeison Pérez está encaminado en seguir pintado y mostrando su arte, cuando llegó a Chicago en junio de 2023 no era así. Recuerda que durmió en el piso de la estación de Policía del Distrito 17 hasta que conoció a un miembro de la Iglesia Comunitaria Starting Point, quien lo llevó al albergue que habían habilitado en el templo.

Fue allí donde comenzó a dibujar y se enfocó en la ruta migratoria que atravesó sin saber el éxito que tendrían sus dibujos. Ahora que ya culminó su exhibición en la iglesia de Chicago, el venezolano ya tiene varias ofertas para mostrar sus cuadros y dibujar otros nuevos en otras localidades.

“Gracias a la exhibición hay varias personas que me han escrito, así que tengo varios proyectos en camino. Gracias a Dios hay otra localidad que quiere mostrar mi arte, así que estoy preparando los cuadros que pintaré. Me gustaría seguir trabajando con mi arte y salir adelante”, detalla.

“Nunca pensé que sería migrante”

Yeison Pérez es uno de los millones de venezolanos que decidió salir del país en busca de mejores oportunidades. Lo hizo en junio de 2023, cuando emprendió una ruta migratoria que, aunque peligrosa, le trajo la oportunidad de comenzar de nuevo.

Sobre la pintura, Pérez comenzó a interesarse por el arte a los 12 años, cuando vio en los dibujos una forma para poder expresar sus emociones y opiniones. Sin embargo, en su país natal jamás logró pintar de forma profesional. Esta faceta la comienza explorar ahora como migrante.

Para él, ser migrante ha sido un viaje de aprendizaje que lo ha llenado de fortaleza y ganas de seguir adelante.

“Para ser migrante hay que ser valiente, paciente, cauteloso, decidido y hay que tener mucha pero mucha fe porque hay momentos donde tú andas solo con Dios en la mente para que te siga guiando en el camino. Yo nunca pensé que sería un migrante”, confiesa.