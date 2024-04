Primero Justicia Zulia reiteró que su militancia no se la arrebatan traidores ni alacranes

Para la dirigencia de Primero Justicia en Zulia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia a favor de José Brito no los desviará del foco electoral, que es conseguir la victoria de Edmundo González como candidato presidencial el próximo 28 de julio.

Por Corresponsalía lapatilla.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Como una “sentencia perversa y cruel” calificaron el anuncio del TSJ. Así mismo, reiteraron que el objetivo de la oposición es derrotar a Nicolás Maduro.

Avilio Troconiz, presidente de Primero Justica en la región, enfatizó que la maquinaria en la región en este momento tiene más del 75 % de testigos preparada y el contacto con gran parte de los miembros de mesas en el estado, de cara a proceso presidencial.

“Desde el Zulia le decimos a Venezuela: aquí está la verdadera y la única Primero Justicia. Estos hombres y mujeres que con orgullo, honor y compromiso portamos esta camisa amarilla, somos Primero Justicia. Primero Justicia no es un color, no es una tarjeta, no son símbolos; Primero Justicia es un sentimiento, es su militancia, es nuestro hermano Juan Requesens, Rafael Ramírez Colina, Juan Pablo Guanipa, hombres llenos de principios y valores que defienden la democracia y libertad”.

El presidente de PJ Zulia también aprovechó la ocasión para denunciar ante el país y la comunidad internacional ese nuevo ataque del régimen a la organización política. Enfatizó que desconocen esa “ilegal e inconstitucional sentencia”.

Troconiz ratificó que la militancia de la tolda aurinegra, tanto en el Zulia como en el país, reiteran su compromiso de lucha y unidad con Venezuela para recuperar la libertad.

“Este partido ha demostrado y seguirá demostrando firmeza en la lucha por una Venezuela libre. Este partido no se ha rendido ni jamás se va a rendir, porque como reza el mensaje de la pancarta viral de la Serie del Caribe de este año que, por cierto, ganó Venezuela: ‘Es difícil vencer a quienes nunca se rinden’. No habrá manipulación, no habrá distorsión por más que nos quiten la tarjeta, los colores y los símbolos”.