Comienza cuenta regresiva para prohibición de TikTok en EEUU… ¿qué viene ahora?

Ya comenzó el plazo de nueve meses para una prohibición de TikTok en EEUU si la plataforma no se desprende de sus lazos en China. ¿Qué viene ahora y cuál ha sido la reacción tras la decisión del Congreso?

La firma de una ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos inició esta semana la cuenta regresiva para que la aplicación se desvincule de China si quiere permanecer en el país, al tiempo que avivó el debate sobre la libertad de expresión y causó indignación de miles de tiktokers que aseguran que la plataforma les ha cambiado la vida.

La popular aplicación, con más de 1.700 millones de usuarios en el mundo, es una de las redes sociales más populares del planeta. Inicialmente vista como un sitio para compartir videos cortos de coreografías y entretenimiento, ha evolucionado en una herramienta para nativos digitales, quienes aseguran recibir sus noticias, información útil y conectar con sus pares a través de TikTok.

Precisamente fue la popularidad de la app la que sonó las alarmas de legisladores y autoridades gubernamentales en EEUU, preocupados por la posibilidad de que su empresa matriz ByteDance, localizada en China, pudiera tener acceso a los datos de 170 millones de usuarios estadounidenses.

Después de meses de debates en el Congreso e incluso audiencias con el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, el presidente Joe Biden firmó el miércoles la ley de asistencia internacional que incluye la posible prohibición. Minutos después, Chew aseguró en un tiktok: “Tengan la seguridad: no iremos a ninguna parte”.

¿Qué viene ahora?

A partir de la firma de la ley, comenzó la cuenta regresiva de 270 días en los que ByteDance debe vender TikTok. Este plazo podría ser extendido, una decisión que recaería en el próximo presidente de EEUU, debido a que el período inicial termina en enero de 2025, cuando toma posesión el mandatario elegido en noviembre.

Sin embargo, se espera que la aplicación presente una demanda para intentar detener el mandato. Además, podrían solicitar una orden judicial preliminar que congele temporalmente la aplicación de la ley mientras avanza el caso, como hizo la plataforma en 2023 ante una prohibición similar en el estado de Montana.

Si TikTok tiene éxito en los tribunales, el proceso de venta forzosa se detiene, lo que podría darle más tiempo a la aplicación para operar libremente en EEUU.

Mientras tanto, los 170 millones de usuarios estadounidenses no deberían ver cambios en su aplicación hasta principios de 2025. Después de ese plazo, si ByteDance no vende su participación en la app, esta desaparecería de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. No se permitirán nuevas descargas y los tiktokers existentes, no podrán actualizar a versiones nuevas. No se sabe aún hasta que punto esto imposibilitaría el acceso.

Más allá de los usuarios casuales y sus molestias por no poder acceder a su app preferida, para miles de creadores de contenido como Nicole Tortolani, quien aseguró a la Voz de América que con TikTok desaparecería la mitad de sus ingresos mensuales.

“Siendo parte importante de mis ingresos, generaría un desbalance en lo que vienen siendo mis finanzas y estabilidad, al igual que la de muchísimos creadores. Mi contenido se enfoca principalmente en mi estilo de vida, comparto todo acerca de mí y me gusta muchísimo promover, promocionar campañas publicitarias sobre productos y servicios que recomiendo”, agregó la influencer.

