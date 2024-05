Policía dispersa una protesta pro-Palestina en la Universidad de California (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Agentes de la policía practicaron este jueves decenas de detenciones tras irrumpir en el campamento propalestino instalado en la Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles.

Según medios locales, decenas de oficiales llegaron al campamento universitario y se enfrentaron a la resistencia de cientos de manifestantes mientras trataban de eliminar barreras metálicas y de madera y otros objetos que impedían el acceso.

La actuación de los agentes se inició en la madrugada de este jueves, cuando la policía lanzó bengalas sobre el campamento que provocaron fuertes explosiones, según Los Angeles Times.

La CNN informó de varios intentos policiales previos para penetrar en la zona donde permanecían atrincherados los manifestantes sin éxito y de que en el operativo participaron unidades del servicio de operaciones especiales.

En los videos a los que ha tenido acceso la cadena se puede ver a los policías con equipos antidisturbios, cascos, máscaras antigás, bridas y preparando sus porras cuando entraban al campamento de los manifestantes que protestan por la guerra de Israel en Gaza.

Police enter UCLA encampment. Flash bangs, pepper spray deployed.

LA Jewish residents decided to come out, and confront the terrorists – which finally prompted UCLA to allow the police to do their job.

The mostly peaceful protest has turned violent. pic.twitter.com/b1wipf5Y8t

— Sara Rose ??? (@saras76) May 2, 2024