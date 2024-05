Rescató a un perro que quedó atrapado en una pared y el video generó ternura en las redes: “¿Cómo te metiste ahí?”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un video se volvió viral en TikTok y conmovió a miles de usuarios. El heroico gesto de Alex Sepúlveda, un joven usuario de TikTok, generó cientos de comentarios positivos en las redes sociales.

Por Infobae

El tierno clip que tituló: “Aventuras de un perrito no muy listo”, muestra el momento exacto en que el pequeño cachorro, atrapado entre una pared y un cimiento, logró ser rescatado.

La desesperación del animal resonó en la pantalla mientras luchaba por su libertad, hasta que el chico se acercó para salvarlo. “¿Cómo te metiste ahí?”, le preguntó indignado frente a la insólita situación. Alex, armado con un martillo y un cincel, se dispuso a ampliar la abertura que mantenía prisionero al cachorro. Con habilidad y determinación, golpeó la pared hasta que finalmente logró ensanchar lo suficiente el espacio para permitir que el cachorro escapara.

A pesar de los retos que recibió el animalito durante el proceso, Alex perseveró en su misión y ganó el reconocimiento y el aplauso de los usuarios de TikTok. En lugar de criticar al valiente rescatador, los internautas elogiaron su gesto aunque le rogaron que no retara al tierno cachorro que se había quedado atrapado.

El video obtuvo más de 600 mil reproducciones y superó los 100 mil likes. “El no tuvo la culpa, la pared se hizo chiquita cuando él iba pasando”, “Todo encabronado pero lo ayudaba jajajaja”, “Su pancita no lo dejaba salir”, “Ta chiquito no lo regañes”, “Como pone sus patitas al momento del rescate jaja”, “No lo regañes, es un cachorro no asume el mundo como uno”, “Yo creo que cuando era más chiquito se salía de ahí, pero ya creció y su pancita ya no lo dejó”, “Pero no le hables así”, “¿Por qué lo regañas a él?, fue culpa del que no hizo bien la pared”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

