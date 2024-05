Cómo saber si me han bloqueado, silenciado o archivado en WhatsApp

Posteado en: Tecnología, Titulares

Un indicador de un posible bloqueo es que no puedas ver la foto de perfil o la última vez de un contacto

Unas de las funciones más populares de WhatsApp son archivar, silenciar o bloquear un chat o contacto. Estas opciones pueden dificultar la comunicación entre dos personas. Por eso, si quieres descubrir si alguien te configuró bajo esos modo, continúa leyendo.

Por Infobae

¿Cuál es la diferencia entre archivar, silenciar y bloquear?

En WhatsApp, archivar, silenciar y bloquear son funciones que permiten gestionar las interacciones con los contactos de manera diferente.

Archivar permite ocultar chats de la pantalla principal sin borrarlos, facilitando un espacio más organizado. Los mensajes de chats archivados no se pierden y se pueden recuperar al buscar el chat o recibir un nuevo mensaje en ese chat.

Esto quiere decir que la persona que archiva no puede ver el chat cuando ingresa de una vez a la aplicación a no ser que busque la carpeta de conversaciones archivadas y no recibe la notificación de mensajes nuevos a menos que ingrese a la app y pueda visualizar la notificación de un mensaje nuevo.

Silenciar se utiliza para desactivar las notificaciones de un chat específico o grupo por un periodo de tiempo seleccionado (8 horas, una semana o siempre). Los mensajes seguirán llegando, pero no se notificarán de ninguna forma.

Bloquear es una medida más drástica que impide a un contacto enviar mensajes, llamadas, y actualizaciones de estado al usuario que ha efectuado el bloqueo. El contacto bloqueado no recibe una notificación directa de esta acción, pero puede inferirlo por la imposibilidad de ver la información o enviar mensajes.

¿Cómo saber cuando me silenciaron o archivaron en WhatsApp?

No es posible saber si un contacto ha silenciado o archivado tus chats en WhatsApp, ya que la aplicación no ofrece ningún indicativo o notificación sobre estas acciones por parte de otros usuarios. Estas funciones están diseñadas para ser medidas de privacidad que no alteran el envío o recepción de mensajes.

Pero puedes alertar algunos signos como por ejemplo que el receptor se tarda más de lo normal en responderte.

¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp?

Para saber si has sido bloqueado en WhatsApp por un contacto, puedes buscar ciertos indicios aunque ninguno de ellos sea una confirmación absoluta por sí solo, debido a las políticas de privacidad de la aplicación:

Última conexión y en línea: Si previamente podías ver la última vez que tu contacto estuvo en línea y de repente no puedes, podría ser una señal. Sin embargo, esta información también puede ser ocultada por el usuario en la configuración de privacidad.

La foto de perfil: Si la foto de perfil del contacto desaparece o no se actualiza, es posible que te hayan bloqueado. Pero es importante recordar que los usuarios pueden eliminar su foto de perfil voluntariamente.

Ticks de los mensajes: Al enviar un mensaje a alguien que te ha bloqueado, el mensaje mostrará solo un tick (indicando que el mensaje ha sido enviado) pero nunca mostrará el segundo tick (que indica que el mensaje ha sido entregado).

Llamadas de WhatsApp: Si intentas hacer una llamada a través de WhatsApp y nunca se conecta o siempre falla, podría ser indicativo de que has sido bloqueado.

Añadir a un grupo: Un método más directo es intentar agregar el contacto a un grupo de WhatsApp. Si has sido bloqueado, recibirás un mensaje indicándote que no tienes autorización para añadirlo.

Aun así, cada uno de estos indicios puede deberse también a otras razones, como problemas de conexión a Internet o cambios voluntarios en la configuración de privacidad del usuario. WhatsApp procura proteger la privacidad de sus usuarios, por lo que no notifica ni confirma directamente si otro usuario te ha bloqueado.

