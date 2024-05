Atacó a tres policías con machete en Times Square y ahora enfrentará la peor de las condenas

Trevor Bickford fue sentenciado ayer a 27 años de prisión federal por el “descarado” ataque con un machete que dejó a tres policías heridos en Times Square de Nueva York mientras la zona se preparaba para la tradicional fiesta de bienvenida del Año Nuevo 2023.

Por El Diario NY

Bickford, quien tenía 19 años al ser detenido, también enfrenta más de una docena de cargos estatales adicionales, incluidos tres por intento de homicidio en promoción de un acto de terrorismo el 31 de diciembre de 2022. Está previsto que comparezca ante el tribunal estatal el 22 de mayo, destacó ABC News.

Bickford viajó de Maine a Nueva York el 29 de diciembre de 2022 con la intención de llevar a cabo un ataque yihadista contra agentes uniformados con un “cuchillo estilo machete”, dijeron los fiscales.

Bickford enfrentaba hasta 120 años de prisión, 20 años por uno de los seis cargos federales por los que fue acusado. El gobierno había pedido una sentencia de al menos 50 años de prisión, argumentando en un expediente judicial previo a la sentencia del jueves que “es necesario y apropiado reflejar la naturaleza extraordinariamente grave del delito de terrorismo del acusado, proporcionar un castigo justo por la conducta del acusado, para disuadir e impedir que reanude actividades en apoyo de la ideología terrorista radical, y para disuadir a otros que, como el acusado, intentarían llevar a cabo brutales ataques terroristas en suelo estadounidense”.

Los fiscales dijeron que las “acciones brutales” de Bickford tuvieron impactos duraderos en los tres agentes NYPD heridos. Mientras tanto, la defensa solicitó una sentencia de 10 años de prisión seguida de 15 más de libertad supervisada, citando su juventud en el momento del ataque como un factor atenuante clave. Además argumentaron que sus crímenes fueron “informados por una obsesión enfermiza con el Islam” que surgió de una enfermedad mental no tratada.

“El señor Bickford se disculpa profundamente con los agentes, sus familias y los testigos de esa noche”, escribieron sus abogados. “Él reconoce el dolor y el sufrimiento que ha causado y haría cualquier cosa para retroceder lo que ha hecho. Aunque el Sr. Bickford sabe que no puede cambiar lo que pasó, sabe que puede cambiar su futuro para mejor y ha trabajado Es difícil hacerlo en circunstancias difíciles en el [Centro de Detención Metropolitano]”.

