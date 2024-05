El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No pienses tanto y deja que todo suceda como tiene que suceder, la vida te sorprende y al final de cuentas siempre podrás darle la vuelta a tu favor. La experiencia es aleccionadora y te ayuda a pasar al siguiente nivel.

Tauro

Necesitas relajarte y nada mejor que hacer algo sencillo hoy y si es en familia mucho mejor. Te relajas, te diviertes y de paso estrechas lazos con tus seres queridos. Das y recibes amor en la misma medida y te preparas, como debe ser, para una semana que exigirá más de ti de lo habitual.

Géminis

Reaccionas precipitadamente y luego te arrepientes, pero una vez hecho el daño tendrás que poner más de tu parte para estabilizarte. Se presente, ten presente que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Antes de perder la paciencia respira profundo y piensa: puedo resolver esto y lo que sea.

Cáncer

Las respuestas que buscas no están a la mano o por lo menos no lo están en este momento, así que no te desesperes ni te des por vencido. Dale tiempo al tiempo, porque por más que corras no llegarás antes. Mientras tanto enfoca tu atención en algún otro asunto igualmente importante.

Leo

No hagas nada bajo presión, hazlo porque lo quieras hacer. Trabaja en tu mundo interior y proponte que tus compromisos no sean más grandes que tus deseos de hacer las cosas, porque al fin y al cabo es tu vida y tienes derecho a elegir.

Virgo

Necesitas espacio y por eso decides alejarte un poco de todo y de todos. Y no es que suceda algo diferente, pero no estás de humor. No te excedas, un rato está bien, pero no demasiado, incluso si te preguntas porque estás tan distante diles que los amas y que no tiene nada que ver con ellos.

Libra

Es un día maravilloso para compartir con esas personas con quien la pasas tan bien. Programa encuentros, salidas a un lugar bonito y reuniones en casa, recarga energías con la buena vibra del momento y relájate, que buena falta te hace.

Escorpio

Estás un poco cansado de repetir la misma historia. Estás en un círculo vicioso y culpas a otros, cuando en realidad eres responsable de esta situación. Soltar este asunto depende única y exclusivamente de ti. Toma la riendas de tu vida y pon un freno a lo que no te guste.

Sagitario

Tienes un plan creado y estás dispuesto a seguirlo, aún cuando las circunstancias no están del todo a tu favor. Pero no importa, si estás seguro de que es lo que quieres, adelante. Al final del día estarás tan feliz con los resultados y motivado a ir por más.

Capricornio

Hoy será un día positivo, de dar un paso hacia adonde quieres ir. No sucede nada extraordinario pero te sientes bien contigo mismo. Puedes hacer lo que quieras y compartir con quien prefieras. ¿Que más puedes pedir? La vida es hoy y hay que disfrutarla.

Acuario

Estás un poco cansado de la rutina, pero no sabes que hacer para que las cosas cambien. ¿Que te parece hacer un par de llamadas, buscar a alguien que esté en la misma onda que tú y organizar algo divertido? Si no hay nadie disponible, no importa, haz algo diferente tú solo.

Piscis

Cuando entiendas y aceptes que lo que es, es lo que hay y podrás seguir adelante. Ser sincero contigo mismo te ayuda a ver con más claridad el problema y a buscar soluciones más viables. Al final del día organizas lo que será una semana de muchas actividades. Trata de no dejar nada para después.