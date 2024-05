Libertad de prensa en Venezuela, Nicaragua y Cuba es tremendamente limitada, advirtió expresidente de la SIP

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

En América Latina, la libertad de expresión y libertad de prensa enfrentan desafíos sin precedentes en su historia, marcados por la persecución y asesinato de periodistas, la censura gubernamental en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y las amenazas del crimen organizado.

Por Infobae

Jorge Canahuati Larach, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en conversación con Infobae, aseguró que el panorama de los medios de comunicación se complica aún más con el fenómeno de las noticias falsas y la infodemia, propagados a través de las redes sociales, que distorsionan el discurso público y complican el ejercicio periodístico.

Una perspectiva aún más alarmante la ofrecen las elecciones que están por llevarse a cabo en varios países este año, donde varios candidatos eluden el escrutinio mediático comunicándose directamente con el electorado a través de plataformas digitales, creando su propia “realidad” de los hechos, sin que ésta pueda ser contrastada.

Además, la situación revela una paradoja donde, a pesar de la proliferación de canales de comunicación, la libertad de expresión está más limitada que nunca. “No existe”, apunta Canahuati , “una conciencia real sobre el rol de los medios en sostener y dar vida a la democracia”.

Esta crisis no solo afecta a los defensores de la libertad de prensa sino que se extiende a la sociedad en su conjunto, evidenciando un problema que sobrepasa las capacidades individuales de las organizaciones dedicadas a la protección de estos derechos.

– Considerando la importancia de la libertad de prensa para la democracia, ¿cómo valoraría el estado actual de la libertad de prensa en América Latina y qué acciones concretas propone para mejorarla?

No hay duda de que la libertad de expresión y la libertad de prensa, están pasando uno de los momentos más oscuros en la historia latinoamericana. Por muchos años creo que los héroes del periodismo, han sido cuestionados, han sido perseguidos, han sido muchos asesinados, pero la situación de libertad de prensa ahora tiene diferentes enemigos. Evidentemente uno de ellos son los gobiernos que van desde dictatoriales que no permiten que salgan hechos a la luz, dejando de lado la libertad de expresión. Casos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua son los tres principales países que podemos mencionar en esa categoría. Segundo es el tema del crimen organizado, esto es algo que ha traído mucho luto, mucho dolor. Tercero, el tema de la sustentabilidad de los medios, principalmente después de la pandemia, han sido altamente afectados porque hubo un cambio radical que aceleró lo que se iba a vivir en cinco o diez años, se vino en un mes, dos meses y aún cuando hay un poco más de conciencia, no existe la conciencia de los roles de los medios en cómo le dan vida a la democracia.

– Usted acaba de mencionar el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿cómo valora la situación de la libertad de prensa en esos países, ahora que vienen elecciones en Venezuela, por ejemplo, y qué acciones concretas sugiere para mejorar el escenario de la libertad de expresión?

No hay una palabra que pueda describir la tragedia que existe en estos países por la falta total de libertad de expresión. Con todo y las redes sociales, no existe. El ejercicio es tremendamente limitado. Mi opinión es que esto ya no es un problema que solo le atañe a las organizaciones de libertad de expresión, no solo son los defensores de la libertad de expresión que van a resolver este tipo de situación, creo que va mucho más allá. O sea, nosotros hemos estado en la OEA, hemos estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde por ejemplo, exigen que cuando se da un empréstito a una empresa, tengan que haber cumplimientos en temas ambientales, pero no los exigen en temas de libertad de expresión. Claro que el medio ambiente es clave para el ser humano, pero ya vimos lo que pasó, que a Nicaragua le dieron empréstitos del Banco Centroamericano de Integración Económica y no hay democracia.

