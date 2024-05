Benjamín Rausseo: Lo primero que ofrezco es unificar al país, debemos estabilizarlo políticamente

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

Benjamín Rausseo, candidato a la elección presidencial del próximo 28 de julio enfatizó que lo primero que ofrece al ganar es “unificar al país”, agregando “debemos estabilizar políticamente al país”.

Rausseo ofreció una entrevista a la periodista Margarita Oropeza, en su programa “Abriendo Puertas», que transmite Venevisión y destacó que “todo tiene su momento” en relación a su retirada a la candidatura de 2006 “yo dije que cuando el país estuviese listo yo iba a estar ahí para presentar mi opción”.

Asimismo, Rausseo afirmó que aunque no ha recibido presiones para retirar sus candidatura, puesto que es un candidato independiente, con una candidatura que no fue producto de ninguna negociación, si le han dicho que se una a otras propuestas. “Yo no acepto presión de nadie, la presión que tengo es de los de abajo, de mi gente, su presión es para que yo gane y lleve una luz de esperanza” aseguró Rausseo.

Lo han presionado para que se retire de la contienda electoral? "Presiones no, porque es una candidatura que no es producto de una negociación, soy autónomo. Yo no acepto presión de nadie" @ErGuacharo Candidato Presidencial#12May pic.twitter.com/2kW0djmEYj — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 12, 2024

Al mencionar su oferta electoral, detalló “que le ofrece a los venezolanos la unión de las dos Venezuela que hoy están enfrentadas, puesto que a lo largo de los años ha podido recoger impresiones en diversas partes del país y aseguró que los venezolanos están cansados de tanta confrontación”.

El candidato a la elección presidencial, agregó que “a nivel económico, estamos trabajando en un plan enfocado en las prioridades, divididas en 10 líneas estratégicas, y eso incluye conversaciones con el FMI, que no son compromisos, lo primero que debemos hacer es estabilizar el país, disipar las nubes que están sobre el país, liberar los fondos que están en el exterior, en Nueva York me reuní con las empresas tenedoras de bonos y les asegure que en nuestro gobierno cumpliremos con los acuerdos siempre y cuando hayan reglas claras”.

En este sentido, manifestó que ve “la transición más bien como una alternancia. Transición suena a que ellos se van, no es así, ellos van a perder una elección y vendrá un nuevo gobierno, y si ellos se organizan puede que vuelvan en 6 años”.

El candidato independiente indicó que no tendría problema en acudir a Miraflores para conversar con Maduro y que de llegar a la presidencia trabajará en una reforma constitucional para acabar con la reelección indefinida, que a su juicio es una de las causas de la crisis política.