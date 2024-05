Piloto de combate intentó hacer un truco de Top Gun, pero todo terminó en tragedia (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un reconocido piloto y líder del escuadrón de la Fuerza Aérea de Bangladesh murió en un impactante accidente aéreo cuando su avión de combate rozó el piso, intentó seguir vuelo y cayó. El comandante Asim Jawad y su copiloto Sohan Hasan Khan lograron eyectarse del Yakovlev Yak-130 y cayeron a un río local. Asim murió en el acto y Soham permanece internado en estado crítico.

Por: Clarín

Al parecer intentó hacer un triple giro a baja altura, un truco aéreo muy arriesgado, inmortalizado por “Maverick” en Top Gun. Pero todo salió mal. El avión tocó la pista al intentar realizar la complicada maniobra y la idea terminó en desgracia.

Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad y muestran el humo y las chispas emitidas por el avión de combate antes de que Muhammad despegara en la pista.

El avión fue recuperado y el Interservicios de Relaciones Públicas de Bangladesh (ISPR) afirmó en un comunicado que el avión había sufrido una falla mecánica, lo que provocó el accidente.

Earlier today, a @BD_Air_Force YAK-130 aircraft crashed approximately 2 miles east of the airfield, into the Karnaphuli River, opposite the Patenga Container Terminal. Although the pilots managed to eject from the aircraft, Squadron Leader Asim Jawad was pronounced dead at the… pic.twitter.com/LPk47g2jG1

— Sami (@ZulkarnainSaer) May 9, 2024