Lewis Hamilton debutará en el cine junto a Brad Pitt en una de las películas más caras de la historia

La leyenda británica de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aparecerá en la nueva película de carreras junto al actor estadounidense Brad Pitt.

Las primera pistas de esta cinta comenzaron a circular tras la celebración del Gran Premio de Gran Bretaña de la campaña 2023, donde se vio al actor grabando algunas escenas.

Sin embargo, recientemente se filtró la información de que esta producción será una de las más caras de la historia del cine, ya que tendrá un presupuesto aproximado de $300 millones de dólares.

Con este nivel de inversión, la cinta estará al nivel de otros temas como Star Wars: The Last Jedi, DC’s Justice League y Pirates of the Caribbean: At Worlds’s End.

La película es dirigida por Joseph Kosinski, quien llevó las riendas de ‘Top Gun: Maverick’, con la cual recaudó mil $500 millones de dólares.

The budget for Apple’s F1 movie has reportedly surpassed $300M. • Starring Brad Pitt, Damson Idris

• Produced by Lewis Hamilton

• Directors of ‘Top Gun: Maverick’

• Shot during actual F1 races

• Smallest moveable 6k camera ever (h/t @PuckNews)pic.twitter.com/KbhPbeajka — Front Office Sports (@FOS) May 11, 2024

