David Mendoza: Descripción del Ocaso de Albito Andrade (Penúltimo)

Posteado en: Opinión

Costos, incentivos, sanciones y otras especies

Mi amor dame un besito ¡No, tú estás sancionado! Pero es ilegal, unilateral, injusto, violatorio del derecho internacional, de los derechos humanos ¡Estás sancionado! ¿Y si me flexibilizas las sanciones? Un alivio parcial para un besito, un levantamiento temporal sería de gran ayuda para apalear mi necesidad ¡Sancionado es sancionado, Albito! Mi azabache amado, no te vas a arrepentir, yo no soy como Elvis que despotrica del levantamiento de sanciones unipersonales ¡Anda chica, aprende de la Comunidad Europea! Albi ¿Compraste el jabón en polvo que te pedí ayer? Mi belleza nocturnal, no salí ayer y no saldré hoy ¿Y cómo lavo sin jabón? No lo sé, pero estoy seguro que lo vas a resolver, yo confío en ti. Eres una persona muy capaz ¿Y eso que no vas a salir a comprar el jabón? Es que mi costo de salida es muy alto, más alto que mi costo de permanencia. En todo caso, si me das unos incentivos suficientes, y unas garantías razonables, yo pudiera ver si de repente, por casualidad, siento alguna motivación que conduzca a que pueda contemplar la posibilidad de discutir si salgo a comprar el jabón o no. En todo caso, la lavadera de ropa está inhabilitada.

Sólo por seguirte la corriente, explícame cuál es tu costo de salida, Albi. Riesgos, muchos riesgos. Las causas penales en los tribunales internacionales, la pérdida de poder político e influencia, la afectación de mis negocios dentro y fuera del país, el debilitamiento de mi estructura política e institucional. Con decirte que voy a perder hasta la caja chica de Miraflores, los guardaespaldas y mi servicio de seguridad. Este país se ha vuelto muy peligroso. Las encuestas dicen que la gente no me quiere, una vez hasta me lanzaron cosas. Por otra parte, me aterra pensar que tenga que vivir de un salario o peor: de un ingreso integral ¡Eso no alcanza para nada, tú y yo lo sabemos! Te imaginas que tenga que ¡TRABAJAR! ¡Nooo, me puedo morir! Esos costos de salida parecen ser de otras personas, Albi.

Entiendo que pretendes que yo disminuya con incentivos tus costos de salida ¡Exacto, mi perspicacia hecha hembra! ¿Entiendes que esa ecuación se puede equilibrar por ambos lados? ¿Cómo es eso? Imagina que yo te doy los incentivos y garantías del caso. Imagínate que, en las elecciones presidenciales del 28 de julio, ocurra lo que prevén los estudios de opinión, y yo salga victoriosa con más del 50% de la votación, y que no puedas evitarlo ni con tus jugarretas y argucias argumentativas y disparatadas ¿Cómo crees que va a ser tu costo de permanencia? Incluso si trucas los resultados ¿Habrá subido o habrá bajado? ¿Será buen negocio para ti permanecer bajo esas condiciones? Si te ha costado Dios y su ayuda mantenerte a flote estos dos últimos años ¿Crees que puedas en condiciones muchísimo más adversas, con 6 años más? ¡Yo no lo creo! Tus costos de permanencia en las condiciones actuales, no serán tus costos de permanencia en el futuro. Esa variable es la gente. Es el pueblo Albi. Es una energía desencadenante. Léase que cuando digo pueblo, me refiero a mí. Y estoy segura de que no me quieres ver desencadenar mi energía, mi molestia. Así que te recomiendo que revises muy bien tu contabilidad de costos. Por otra parte ¿Quién te va a cocinar, a lavar la ropa, a planchar, a hablar, a tratar, a cuidar, a estar pendiente de la pastillita del corazón, entre muchas otras cosas? No juegues con fuego, mi Albi hermoso. Te van a cerrar el abasto, así que apúrate.

Bueno, pero échame una ayudaíta con la campaña. Toma una foto de una marcha de las tuyas y me superpones a mí. Luego la montas por las redes para que la gente crea que tengo chance. No me hagas pasar pena con los vecinos ¿Sí? Al menos para que no me abucheen tanto. Eso pega mi amor. Eso duele. Está bien, ahora ve. Ya va ¿Viste que tras casi cumplirse un año de la publicación del artículo titulado “Asamblea Nacional Constituyente” del 30 de mayo de 2023, donde nuestro ilustrador planteara preocupaciones relacionadas a las medidas necesarias para estabilizar y defender la democracia venezolana, y que lo ocurrido estos últimos 25 años, jamás se repita, el Dr. Casal se refirió a algunos de esos temas en el programa de Vladimir Villegas y en el de Román Lozinsky ¡Me alegra! ¡Pero, apúrate que cada segundo aumenta tu costo de permanencia!

