¿Divorcio a la vista? Confirman que JLo y Ben Affleck viven separados por diferencias entre ambos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Si bien fueron fotografiados juntos en Los Ángeles el jueves junto a sus hijos, fuentes confirman a PEOPLE que Jennifer López y Ben Affleck ya no viven bajo el mismo techo. Aunque ambos están en Los Ángeles, viven en casas separadas.

Por People

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Una fuente cercana a López reveló a PEOPLE que Affleck, de 51 años, no se ha estado quedando en la mansión de la pareja en Los Ángeles. Él ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película The Accountant 2.

Ninguno de los dos ha dado declaraciones recientes sobre su matrimonio. Otra fuente reveló a PEOPLE que Affleck y López, de 54 años, llegaron al evento el 16 de mayo en Los Ángeles para apoyar a sus hijos y que ambos fueron vistos luciendo sus anillos de casados. No llegaron juntos al lugar, pero Affleck fue fotografiado recogiendo a su esposa y a su hijastra Emme en su auto y se fueron juntos.

El actor colaboró con su esposa en el documental The Greatest Love Story Never Told, en el que la actriz y cantante de raíces puertorriqueñas reflexiona sobre su vida amorosa. En el documental, Affleck confesó que tras ambos reanudar su historia de amor después de dos décadas, él le dijo a JLO: “Una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Y luego me di cuenta que no era justo pedir eso. Es como que te vas a casar con la capitana de un barco y le dices: ‘no me gusta el agua'”.

Lea más en People