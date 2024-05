Lo que dijo el líder supremo de Irán tras el accidente que involucra al presidente Raisi y su comitiva

Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, mostró su consternación por el “preocupante incidente” que involucró al presidente Ebrahim Raisi y su comitiva.

lapatilla.com

Manifestó tener “esperanzas de que Dios devuelva al presidente y sus compañeros a la nación”.

Asimismo, instó a toda la población iraní a orar por ellos y aseguró que el suceso no interrumpirá las operaciones de gobierno.

Previamente, un vocero del ejecutivo iraní había reconocido que atraviesan “una situación difícil y compleja”.

Explicó que, si bien la gente tiene derecho a estar informada, de acuerdo a la ubicación del accidente y las condiciones meteorológicas, aún no hay novedades.

Por ello, llamó a la paciencia, la oración y la confianza en los equipos de rescate mientras se aguardan mayores detalles del “incidente” que involucra a la máxima autoridad de Irán.

#BREAKING Iran's Supreme Leader Ali Khamenei on Sunday night expressed regret over the "concerning" incident involving Raisi and his entourage, saying, "We're hopeful God will return the president and his companions to the nation."

He called on the entire nation to pray for him… pic.twitter.com/wuEShWWimL

— Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024