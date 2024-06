VIRAL: Hijo de congresista de EEUU se puso travieso durante mensaje de su padre en la Cámara (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El hijo de un congresista se vuelve viral en las redes sociales tras realizar muecas divertidas en medio del mensaje que pronunciaba su padre en la Cámara.

Por Telemundo Dallas

El representante John Rose, de Tennessee, llevó este 3 de junio a su pequeño hijo Guy al Capitolio, donde se robó el espectáculo sacando la lengua mientras su padre hablaba en contra de las recientes condenas por delitos graves del expresidente Donald Trump, quien tiene 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero para mantener el silencio durante las elecciones presidenciales de 2016.

En un video publicado por C-SPAN en X, Rose habla sin darse cuenta de que su hijo Guy está sentado detrás de él mirando y actuando para la cámara.

Guy comienza su espectáculo sonriendo a la cámara antes de sacar la lengua y poner los ojos en blanco. En otros momentos, el niño inquieto se ocupa haciendo varias formas con sus manos. También juega con un objeto verde apretándolo y saluda directamente a la cámara.

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother ???? https://t.co/L8sLBDJt35

— Congressman John Rose (@RepJohnRose) June 3, 2024