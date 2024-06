El Real Madrid presenta su nueva camiseta, pero todavía no comercializará la de Mbappé (FOTOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los aficionados madridistas tendrán que esperar un poco: el Real Madrid, que acaba de presentar su uniforme para la próxima temporada, no pondrá a la venta camisetas con el nombre de su nueva estrella Kylian Mbappé hasta el próximo 1 de julio, confirmando el club a la AFP.

El club blanco anunció el lunes el fichaje del capitán de los ‘Bleus’ para las cinco próximas temporadas, pero por el momento no puede plasmar su nombre en las camisetas ya que Mbappé tiene contrato con el París SG hasta el 30 de junio.

“No podemos imprimir en las camisetas el nombre de un jugador que pertenece a otro club”, explicó a la AFP una fuente de la entidad.

Esto no ha impedido que en las últimas semanas se hayan visto seguidores del Real Madrid con camisetas de su equipo y el nombre de Mbappé, con los dorsales 7 y 10 (los que usaron en el PSG y con Francia), aunque todo indica que en El Real Madrid lucirá el 9 que dejó vacante su compatriota Karim Benzema, hasta que retome el 10 cuando se retire el croata Luka Modric, que a los 38 años firmará por una temporada más en los próximos días.

Where legends are made. | Donde nacen las leyendas. ??

Introducing the new 24/25 Real Madrid home jersey. ?

available now ?https://t.co/HFo38RhZCk pic.twitter.com/NV8yivqHIP

— adidas Football (@adidasfootball) June 5, 2024