Cristina Saralegui se sincera sobre su despido de Univision: “Yo me sentí como una porquería de persona”

La conductora cubano-estadounidense Cristina Saralegui fue uno de los rostros más importantes de la televisión hispana con su programa “El Show de Cristina” que se transmitió por Univisión hasta el año 2010. Desde hace 14 años, Saralegui está retirada de las pantallas pero recientemente ofreció una entrevista en la que habló a detalle sobre su inesperado despido de Univision.

Cristina Saralegui ofreció una entrevista a Don Francisco en la que se sinceró sobre su despido de Univision. De acuerdo con su relato, lo que más le preocupó al principio era su equipo, ya que todos dependían del programa.

“Lo primero que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados que dependían todos de nosotros, entonces eso me preocupó enormemente. Pero cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros no piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron, a mí me botaron, nos fuimos todos’”, reconoció Saralegui.

“Yo me sentí como una porquería de persona.Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije ‘¿tú me estás botando?’. Porque no lo podía creer. Me dijo ‘no, no, no, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena’. Le dije ‘¿dice quién? Yo no voy a hacer ningún especial para este cadena. Bye’”, relató la conductora.

