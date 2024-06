Dónde están los integrantes de One Direction

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A casi diez años de su separación, los integrantes de la banda británica siguieron sus caminos por separado. Cómo están actualmente

One Direction, la boy band británica-irlandesa que conquistó el mundo, se formó en 2010 en el concurso televisivo “The X Factor”. Integrada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, rápidamente ascendieron a la cima de las listas de éxitos con su primer sencillo “What Makes You Beautiful”, convirtiéndose en fenómenos globales.

Por Infobae

Cómo está en la actualidad cada uno de los miembros de One Direction

Harry Styles fue uno de los más exitosos en su carrera en solitario. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2017, encabezó las listas en 14 países y su sencillo principal, “Sign of the Times”, fue nombrado la canción del año por Rolling Stone. Styles también incursionó en el cine, debutando en la película “Dunkirk” en 2017. Su segundo álbum, “Fine Line”, recibió aclamación crítica en 2019.

Niall Horan firmó un contrato discográfico en solitario en 2016 y lanzó su primer álbum “Flicker” en 2017, que incluyó los sencillos “This Town” y “Slow Hands”. Su segundo álbum, “Heartbreak Weather”, salió en 2020. En lo personal, Horan tuvo una relación con la actriz Hailee Steinfeld, que terminó en diciembre de 2018 debido a conflictos de agendas. Desde mayo de 2020, Horan mantiene una relación con la diseñadora de zapatos Amelia Woolley. Su tercer álbum, “The Show”, debutó en junio de 2023.

Louis Tomlinson fue el primer miembro de la banda en formar una familia; su ex, Briana Jungwirth, dio a luz a su hijo Freddie en enero de 2016. Tomlinson lanzó varios sencillos en 2017 y fue juez en “The X Factor” en 2018. Su primer álbum, “Walls”, se lanzó en 2020, seguido de “Faith in the Future” en 2022. Tomlinson enfrentó tragedias personales, incluida la muerte de su hermana Félicité en marzo de 2019 y la de su madre en diciembre de 2016. En marzo de 2023, lanzó el documental “All of Those Voices” sobre su vida después de One Direction. Su primer álbum en vivo, “Live”, salió digitalmente en abril de 2024 y su venta física comenzará en agosto del mismo año.

Liam Payne tuvo un camino turbulento tanto en lo personal como en lo profesional. Comenzó a salir con Cheryl Cole en 2016 y dio la bienvenida a su hijo Bear en 2017. A pesar de su separación en 2018, trabajan juntos para criar a su hijo. Payne lanzó su primer sencillo en solitario “Strip That Down” en 2017 y su álbum debut, “LP1?, en 2019. Estuvo brevemente vinculado con la supermodelo Naomi Campbell antes de comprometerse con la modelo Maya Henry en 2020, relación que terminó definitivamente en mayo de 2022. Más recientemente, Payne mantuvo una breve relación con Kate Cassidy a finales de 2022 y principios de 2023.

Zayn Malik dejó el grupo antes de su separación oficial y lanzó su primer sencillo como solista, “Pillowtalk”, en 2016. Su álbum debut “Mind of Mine” también salió ese año, seguido por “Icarus Falls” en 2018 y “Nobody Is Listening” en 2021. Malik mantuvo una relación intermitente con la modelo Gigi Hadid, con quien tuvo una hija, Khai, en septiembre de 2020. La pareja se separó definitivamente un año después del nacimiento de su hija. En mayo de 2024, Malik lanzó su cuarto álbum, “Room Under the Stairs”, mostrando una nueva dirección musical con inspiración country.

