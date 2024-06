EN VIDEO: Padre de cuatro hijos fue asesinado por hombre que disparaba a vehículos al azar en California

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un hombre de 39 años fue arrestado el lunes por la mañana por supuestamente disparar al azar contra automóviles que pasaban en el condado de Riverside, matando a un esposo y padre de cuatro hijos, dijeron las autoridades.

Por Los Angeles Times

Los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside acudieron a las 7:05 am al área de West Seventh Street y South San Jacinto Avenue a un informe de un hombre disparando contra vehículos que pasaban, según un comunicado de prensa del departamento del sheriff.

Dos personas fueron encontradas baleadas y varios autos habían sido alcanzados por disparos; Ambas víctimas fueron hospitalizadas y una murió a causa de sus heridas, según las autoridades.

Julio César Rodarte, un residente de San Jacinto de 39 años, fue arrestado e ingresado en el Centro Correccional Larry Smith por un cargo de asesinato y 10 cargos de intento de asesinato, dijeron las autoridades. No hay sospechosos destacados en la investigación.

El fallecido fue identificado como Víctor Hugo León, de 42 años, de San Jacinto, según los investigadores.

León y su esposa, Griselda Zepeda, habían estado casados ??13 años y tenían cuatro hijos, le dijo a KTLA.

León trabajaba en un almacén en Moreno Valley y se suponía que regresaría el lunes por la mañana, pero cuando Zepeda se despertó, todavía no estaba en casa. Fue entonces cuando supo que algo había salido terriblemente mal.

Father of four executed as gunman walks down California street indiscriminately firing at random cars.

If only this happened in Texas or Florida so Gavin Newsom would pretend to care… pic.twitter.com/8XlERwu3zH

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) June 6, 2024