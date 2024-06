El equipo que apoyaría la demanda del Manchester City contra la Premier League

Posteado en: Deportes, Titulares

La avanzada que lanzó Manchester City contra la Premier League antes del esperado juicio que definirá si incumplió 115 reglas financieras –y podría enviarlo al descenso– atraviesa horas decisivas. Lo que los medios ingleses denominaron como la “guerra civil” en el fútbol de ese país está en pleno proceso: los Ciudadanos atacaron directamente al corazón de las reglamentaciones financieras alegando que las transacciones entre partes asociadas (APT) son “ilegales”. Aquella barrera que se endureció en 2021 para inspeccionar al detalle a los clubes tras la compra del Newcastle por parte de capitales árabes busca evitar que las entidades inflen los acuerdos comerciales con empresas vinculadas a sus propietarios. Eso, para el City, es una “discriminación”.

Por Infobae

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

En Inglaterra las bibliotecas están divididas entre aquellos que aseguran que estos dos juicios –el que está en curso y el que se realizará en noviembre– cambiarán por completo el mapa del prestigioso fútbol inglés y aquellos que insisten con que los resultados no serán cruciales. Mientras tanto, los rumores sobre lo que está sucediendo en el debate privado que protagonizan Manchester City y la Premier League comienzan a resonar.

En las últimas horas se conoció la voz del propietario del Aston Villa, quien se pararía del lado de la postura de los Ciudadanos en el entuerto a pesar de que no aparecía en la previa como el principal adepto a acompañar la tajante cruzada del club de Manchester: “Las reglas no tienen sentido y no son buenas para el fútbol. Algunas de las reglas en realidad han resultado en consolidar el status quo más que en crear movilidad ascendente y fluidez en el deporte. Administrar un equipo deportivo se ha convertido más en algo así como ser un tesorero o un contador de granos en lugar de mirar lo que necesita. Se convierte en un juego financiero, no deportivo”, declaró el “hombre más rico de Egipto”, Nassef Sawiris, al diario Financial Times. La sociedad que este empresario tiene con el multimillonario estadounidense Wesley Edens adquirió definitivamente el paquete accionario de los Villanos en 2019 y en las últimas horas se deslizó que “compartía algunas de las preocupaciones del City”, según The Telegraph.

Lo que sorprende es que el Newcastle, por quien se endureció esta regla en 2021, todavía no haya tomado una posición clara para el lado del City cuando se creía que eso sería un hecho. “Se espera que el club de propiedad saudí adopte una postura neutral para evitar verse atrapado en el fuego cruzado de una disputa cada vez mayor”, indicó el periódico británico.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ