Secuestrada y abandonada en la selva: la impresionante vida de una niña arrancada de su familia que fue criada por monos

Marina Chapman recién pudo contar su historia 50 años después de la traumática experiencia, en su autobiografía titulada “La niña sin nombre” (The Girl With No Name), un libro que rápidamente se convirtió en best seller. Cómo se incorporó a la manada, su vuelta a la civilización y las dudas en su relato

El día que la vida de Marina Chapman cambió para siempre fue una tarde de 1954 en algún rincón de Colombia. Jugaba tranquilamente en el jardín de su casa cuando, sin previo aviso, una mano negra y un pañuelo blanco impregnado con una sustancia química la hicieron perder el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en la parte trasera de un camión junto a otros niños aterrorizados. La pequeña Marina, de apenas cuatro años, reveló que no podía comprender lo que sucedía.

La siguiente vez que recobró la consciencia, contó, estaba siendo cargada por un hombre que, junto con otro cómplice, la llevaba a lo profundo de la selva. Abandonada a su suerte, Marina se encontró sola en la vasta inmensidad verde, rodeada de árboles imponentes y sonidos desconocidos. La selva, con su calor abrasador y su misteriosa oscuridad, se convirtió en su prisión y, a la vez, en su salvación.

Los monos capuchinos, su nueva familia