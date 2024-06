Insólito accidente: se ejercitaba en una caminadora, pero resbaló y fue despedida por la ventana del gimnasio (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una mujer de 22 años, identificada como FN, murió luego de que resbaló en una caminadora donde se ejercitaba y cayó por la ventana de un gimnasio en Pontianak, en Indonesia. El incidente ocurrió el 18 de junio en el tercer piso de las instalaciones del lugar.

Por: El Diario NY

El video del incidente, que circula en las redes sociales, muestra a la víctima tropezando hacia atrás mientras usaba la cinta de correr. Intentó agarrarse al marco de la ventana, pero terminó cayendo al vacío.

La distancia entre la cinta de correr y la ventana era de 60 centímetros y la baja altura de la pared debajo de la ventana, de solo 30 centímetros, facilitó su caída, publicó Daily Mail.

La joven había acudido al gimnasio con su novio y su hermano menor.

