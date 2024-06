Prensa de México “recula” sobre la Vinotinto tras derrota en la Copa América

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En un partido histórico, la selección venezolana logró vencer a su similar de México por 1-0 en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos.

Este resultado marca un hito para la Vinotinto, ya que nunca antes había derrotado a México en un partido oficial.

La victoria venezolana silenció a la prensa mexicana, que en los días previos al encuentro había subestimado al equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista. Tras el resultado, los titulares de los medios mexicanos se vieron obligados a reconocer la superioridad de Venezuela.

Diarios como Récord, TUDN, ESPN, Mediotiempo, al igual que periodistas como Álvaro Morales y David Faitelson, tuvieron que recoger sus palabras de la previa del partido y reconocer tanto el mal momento del Tri como la superioridad de La Vinotinto.

Mexican sports newspaper Record put “Venezuela, I’m your father” on the morning of their Copa America match against Venezuela.

The response? Venezuela won 1-0 and on the front cover today of one of Venezuela’s main sports newspaper Meridiano says “Mexico, here’s your father.” pic.twitter.com/5g29EjU52O

— Roberto Rojas ???? (@RobertoRojas97) June 27, 2024